जब PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, वायरल वीडियो की हर तरफ हो रही चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव का उद्घाटन कर ऐतिहासिक उड़ान सेवा की शुरुआत की. अहमदाबाद से आई पहली फ्लाइट में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सवार थे. दिलचस्प यह रहा कि कुछ यात्री विशेष रूप से पूर्णिया से अहमदाबाद गए और फिर उसी फ्लाइट से लौटकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने. इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू करने के प्रयासों में योगदान दिया था.

एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने बिहार को हजारों करोड़ की योजनाओं का तोहफा भी दिया. इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे. लेकिन कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सांसद पप्पू यादव की उपस्थिति रही. पप्पू यादव न केवल मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे, बल्कि PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने मंच पर कुछ कहा, तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री मोदी.

PM मोदी और पप्पू यादव की एक साथ उपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. दरअसल, सांसद पप्पू यादव ने ‘बिहार तक’ से बातचीत में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मांगें रखीं. उन्होंने कहा कि मकानों पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही पूर्णिया में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की मांग की, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित हो सकें.

यादव ने आगे बताया कि उन्होंने पीएम से पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने, शहर को उप-राजधानी का दर्जा देने और एक एम्स (AIIMS) की स्थापना की मांग भी की है. उन्होंने इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर अपनी बात रखी. मोदी ने जी मुझसे कहा कि आप सांसद है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं की आपके सहयोग से यह सब काम हो पाया है.

