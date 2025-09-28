'आखिर किसे धमकी दे रहे मौलवी?', 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद पर बोले गिरिराज सिंह

उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर को लेकर भड़की तनावपूर्ण स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे लगातार 'गजवा-ए-हिंद' की कोशिशों में लगे हैं.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जहां-जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे खेल में सबसे प्रमुख नाम असदुद्दीन ओवैसी का है.

'मौलवी आखिर किसे धमकी दे रहे हैं?'

गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 में ही मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था और वहां से हिंदुओं को भारत बुला लेना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया, 'मौलवी आखिर कि'से धमकी दे रहे हैं? भारत की पहचान सनातन से है. मुसलमानों को डराने की कोशिश न करें. औरंगजेब का डीएनए आज के मुसलमानों में नहीं है.'

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि लेह-लद्दाख के हालात पर राहुल गांधी का पर्दाफाश हो रहा है. वे उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलतफहमी में न रहें, यह भारत है, और भारत को कोई तोड़ नहीं सकता.

(इनपुट: शुभम लाल)

