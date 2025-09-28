scorecardresearch
 

Feedback

'आखिर किसे धमकी दे रहे मौलवी?', 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद पर बोले गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर को लेकर बढ़े तनाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 'गजवा-ए-हिंद' की कोशिशों में लगे हैं और मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक समरसता बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं.

Advertisement
X
गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए कि वह भारत को टुकड़े-टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं. (File Photo: ITG)
गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए कि वह भारत को टुकड़े-टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर को लेकर भड़की तनावपूर्ण स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मौलवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे लगातार 'गजवा-ए-हिंद' की कोशिशों में लगे हैं.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जहां-जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे खेल में सबसे प्रमुख नाम असदुद्दीन ओवैसी का है.

'मौलवी आखिर किसे धमकी दे रहे हैं?'

गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 में ही मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था और वहां से हिंदुओं को भारत बुला लेना चाहिए था. उन्होंने सवाल उठाया, 'मौलवी आखिर कि'से धमकी दे रहे हैं? भारत की पहचान सनातन से है. मुसलमानों को डराने की कोशिश न करें. औरंगजेब का डीएनए आज के मुसलमानों में नहीं है.'

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: X/@yadavtejashwi)
प्रिय तेजस्वी बाबू! मां ने विचार किया तो... नवरात्रि में तेजस्वी की शुभकामना पर गिरिराज का पलटवार 
tejashwi yadav
तेजस्वी यादव के पेन फेंकने पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कहा- पहले खुद करें कलम का इस्तेमाल! 
Rahul Gandhi cited the example of the Nepal revolution, while the BJP labeled him an urban Naxal.
'अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं', राहुल पर भड़के BJP नेता 
Rahul Gandhi cited the example of the Nepal revolution, while the BJP labeled him an urban Naxal.
राहुल गांधी का Gen-Z वाला दांव, रिजिजू समेत BJP नेता हमलावर 
amit shah nitish kumar samrat chaudhary
बिहार चुनाव के हिसाब से BJP के लिए माता सीता मंदिर अयोध्या आंदोलन जैसा ही 

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि लेह-लद्दाख के हालात पर राहुल गांधी का पर्दाफाश हो रहा है. वे उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत को टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलतफहमी में न रहें, यह भारत है, और भारत को कोई तोड़ नहीं सकता.

Advertisement

(इनपुट: शुभम लाल)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement