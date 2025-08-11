scorecardresearch
 

Bihar: बगहा में बाघ का कहर! खेत में बुजुर्ग को मार डाला, बचाने पहुंचे वनकर्मी पर भी जानलेवा हमला

बिहार के बगहा के खैरहनी गांव में खेत पर काम कर रहे 65 वर्षीय मथुरा महतो पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया. बचाव में पहुंचे वनकर्मी विजय उरांव भी घायल हो गए. वन विभाग ने बाघ की ट्रैकिंग शुरू की है. घटना से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं.

बाघ ने खेत में बुजुर्ग की जान ली. (Photo: AI-generated)
बिहार के बगहा के रामनगर प्रखंड में सोमवार को बाघ के हमले में 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान की मौत हो गई, जबकि एक वनकर्मी घायल हो गया. घटना खैरहनी गांव की है. यहां सुबह खेतों में काम कर रहे मथुरा महतो पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया. हमले में महतो की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ की ट्रैकिंग शुरू की. इसी दौरान बाघ ने वनकर्मी विजय उरांव पर भी हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए. उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि घायल वनकर्मी की हालत स्थिर है, जबकि मथुरा महतो को अस्पताल लाने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया.

गांव में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में बाघ की गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. लोगों ने खेतों और जंगलों की ओर जाना बंद कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से इलाके में तुरंत बाघ को पकड़ने, सुरक्षा गश्त बढ़ाने और बाघ की ट्रैकिंग के लिए विशेष दल लगाने की मांग की है.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और टीम इलाके में लगातार निगरानी कर रही है. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना आवश्यकता जंगल या खेतों में न जाने की अपील की है. घटना ने इलाके में मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

