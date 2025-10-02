'लक्ष्मण की तरह तेजस्वी करें मेरा सम्मान', तेज प्रताप ने याद दिलाई मर्यादा

राजद से हाल ही में निष्कासित किए गए बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि छोटे भाई को बड़े का सम्मान करना चाहिए, जैसे लक्ष्मण ने भगवान राम का सम्मान किया था. तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि तेजस्वी कुछ लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने जयचंद की संज्ञा दी.

हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जन शक्ति जनता दल की घोषणा की है. उनसे जब तेजस्वी के इस आरोप पर सवाल किया गया कि वे बगावती उम्मीदवारों को बढ़ावा देते थे, तो उन्होंने साफ कहा कि छोटे भाई को मर्यादा में रहना चाहिए. राजद में रहते हुए उनका तेजस्वी के करीबी सहयोगियों, खासकर राज्यसभा सांसद संजय यादव से लगातार विवाद रहा था.

तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए

तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव महुआ सीट से लड़ेंगे. यह वही सीट है जो तेजस्वी की राघोपुर सीट से लगी हुई है और जहां से उन्होंने 2015 में चुनावी शुरुआत की थी.

आई लव मोहम्मद विवाद पर तेज प्रताप ने नाराजगी दिखाई

आरएसएस के शताब्दी समारोह पर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है और वो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं. वहीं आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि उनके पास कुरान की प्रति है और वो पैगंबर मोहम्मद का सम्मान करते हैं. विवाद फैलाने वाले लोग सिर्फ माहौल बिगाड़ रहे हैं.

