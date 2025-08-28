दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, अपराधी बाइक से फरार

बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के उजान गांव से सामने आया है, जहां गुरुवार सुबह बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान राजेश कुमार ठाकुर के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, राजेश कुमार ठाकुर अपने स्कूल से ब्लॉक जाने के लिए निकले थे. रास्ते में घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया. बदमाशों ने करीब से गोली चलाई, जो उनकी कमर में लगी. गोली लगते ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े.

टीचर ने हमले की खुद फोन कर दी थी जानकारी

घायल शिक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपने साथी के घर तक पहुंचकर लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही बेनीपुर के एसडीपीओ आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की पुष्टि की. पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह घटना आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है.

Advertisement

घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग खुलेआम हो रही अपराध की घटनाओं से आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

---- समाप्त ----