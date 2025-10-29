scorecardresearch
 

गया में चुनाव प्रचार के दौरान NDA प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार

गया जिले के दिघोरा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हम(से) उम्मीदवार और टिकारी विधायक अनिल कुमार पर पथराव किया गया. इस घटना में विधायक, उनके भाई और कई समर्थक घायल हो गए. पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है, सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा बढ़ाई गई है.

विधायक अनिल कुमार के काफिले पर पथराव (Photo: Screengrab)
विधायक अनिल कुमार के काफिले पर पथराव (Photo: Screengrab)

बिहार के गया जिले में बुधवार शाम चुनाव प्रचार के दौरान हम(से) उम्मीदवार और टिकारी के विधायक अनिल कुमार पर पथराव किया गया. यह घटना दिघोरा गांव में उस समय हुई जब विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे. पथराव में विधायक अनिल कुमार, उनके भाई और कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए. उनके प्रचार वाहन को भी नुकसान पहुंचा.

सूत्रों के अनुसार, विधायक का काफिला जैसे ही दिघोरा गांव पहुंचा, स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण न होने को लेकर उनसे सवाल किए. बात बढ़ने पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. अफरातफरी के माहौल में सुरक्षाकर्मियों ने आत्मरक्षा में हवा में गोली चलाकर भीड़ को तितर-बितर किया.

विधायक के काफिले पर पथराव

घटना की सूचना मिलते ही जिला अधिकारी शशांक शुभंकर, एसएसपी आनंद कुमार, एसडीपीओ और एएसपी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि घटना में कई लोग घायल हुए हैं जिनमें विधायक भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस और केंद्रीय बलों की टीमें सभी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है और उन्हें बॉडीगार्ड भी मुहैया कराए जा रहे हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है.

