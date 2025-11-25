बिहार: शेखपुरा में तेज रफ्तार ऑटो और ट्रक की टक्कर में छह की दर्दनाक मौत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

बिहार के शेखपुरा जिले में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. शेखपुरा–सिकंदरा रोड पर मनियंडा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो और ट्रक की आमने–सामने टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

ऑटो में कुल 12 यात्री सवार थे, जो चेवाड़ा नगर क्षेत्र से शेखपुरा जिला मुख्यालय की ओर जा रहे थे. हादसे के बाद वहां मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को सदर अस्पताल भेजा. हालांकि, दो घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस घटना में कुल छह लोगों की मौत हो गई.

ऑटो और ट्रक की आमने–सामने टक्कर

मृतकों में बेंगुचा गांव की सीमा देवी उर्फ आशा देवी, उनके बेटे राहुल यादव, महेशपुर गांव की अहिल्या देवी और उनकी पोती निशा कुमारी शामिल हैं. सीमा देवी कैंसर से पीड़ित थीं और पटना इलाज के लिए जा रही थीं. हादसे में धामसेना गांव निवासी राजकुमार साहू की भी मौत हो गई, जो दिल्ली में नौकरी करते थे. इसके अलावा बेंगुचा निवासी नौ वर्षीय हिमांशु ने पावापुरी में इलाज के दौरान दम तोड़ा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने गुस्से में सड़क जाम कर दिया. ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. यह सड़क दुर्घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की जरूरत को एक बार फिर सामने लेकर आई है.



रिपोर्टर- अरुण कुमार