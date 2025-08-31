RJD नेता के बेटे की हत्या से समस्तीपुर में हड़कंप, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम

बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र में रविवार को राजद के नगर अध्यक्ष राजू सिंह के बेटे संजीव सिंह (35) का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. संजीव शनिवार शाम अपने घर से निकले थे और देर रात तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ. रविवार सुबह एनएच-322 स्थित सरैया पुल के पास झाड़ियों में संजीव का शव और पास में ही उनकी बाइक बरामद हुई.

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सरायरंजन पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. जाम के कारण आवागमन घंटों बाधित रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले का खुलासा करने की मांग की.

सूचना पर सदर डीएसपी संजय पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि परिजनों की लिखित शिकायत पर हर बिंदु की जांच की जाएगी. एफएसएल की टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि मृतक का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुआ है और उसकी तलाश की जा रही है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डॉक्टरों की रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा. मृतक संजीव सिंह जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाते थे. परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया. वहीं पुलिस ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच हो रही है. लोगों को आश्वासन देने के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल हुआ.

फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास घेरा बना दिया है और जांच जारी है. संजीव सिंह की हत्या से इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है. परिजन हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं.

