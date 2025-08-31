scorecardresearch
 

Feedback

RJD नेता के बेटे की हत्या से समस्तीपुर में हड़कंप, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम

समस्तीपुर के सरायरंजन में राजद नेता राजू सिंह के बेटे संजीव सिंह (35)का शव झाड़ियों में मिला. शनिवार शाम घर से निकले संजीव रविवार सुबह एनएच-322 किनारे मृत पाए गए. शव मिलने पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध किया. पुलिस व एफएसएल टीम जांच में जुटी है. वहीं, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Advertisement
X
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप. (Photo: Jahangir Alam/ITG)
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप. (Photo: Jahangir Alam/ITG)

बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र में रविवार को राजद के नगर अध्यक्ष राजू सिंह के बेटे संजीव सिंह (35) का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. संजीव शनिवार शाम अपने घर से निकले थे और देर रात तक वापस नहीं लौटे. परिजनों ने उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ. रविवार सुबह एनएच-322 स्थित सरैया पुल के पास झाड़ियों में संजीव का शव और पास में ही उनकी बाइक बरामद हुई.

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सरायरंजन पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. जाम के कारण आवागमन घंटों बाधित रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले का खुलासा करने की मांग की.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर: महिला टीचर ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप

सम्बंधित ख़बरें

samastipur news
समस्तीपुर में पिस्टल के बल पर किया किडनैप 
Man kidnapped
लाइब्रेरी में घुसे और पिस्टल के बल पर छात्र को उठा ले गए बदमाश... समस्तीपुर में भयानक मामला 
मां-बेटा और पोता की मौत.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
समस्तीपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 की मौत, मासूम बच्ची झुलसी 
BPSC शिक्षिका ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा 
HUSBAND WIFE FIGHT
महिला टीचर ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप 

सूचना पर सदर डीएसपी संजय पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि परिजनों की लिखित शिकायत पर हर बिंदु की जांच की जाएगी. एफएसएल की टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि मृतक का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुआ है और उसकी तलाश की जा रही है. 

Advertisement

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डॉक्टरों की रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा. मृतक संजीव सिंह जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाते थे. परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया गया. वहीं पुलिस ने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच हो रही है. लोगों को आश्वासन देने के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल हुआ.

फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल के आसपास घेरा बना दिया है और जांच जारी है. संजीव सिंह की हत्या से इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है. परिजन हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement