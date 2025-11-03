scorecardresearch
 

पेंशन न मिलने से परेशान एयरफोर्स का जवान, हाथ में बैनर लेकर हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा

रोहतास के लेरूवा गांव में पेंशन न मिलने से परेशान रिटायर्ड एयरफोर्स जवान अनिल कुमार बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया. वह हाथ में बड़ा बैनर लिए हुए है. अनिल कई साल से पेंशन और अन्य सेवा लाभ के लिए दौड़ लगा रहा है, लेकिन समाधान न मिलने पर उसने यह कदम उठाया. पुलिस और अधिकारी उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं.

बिजली के हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा युवक (Photo: Ranjan Kumar/ITG)
रोहतास जिले के सासाराम के लेरूवा गांव में सोमवार को एक रिटायर्ड एयरफोर्स जवान के विरोध का अनोखा दृश्य देखने को मिला. पेंशन न मिलने से परेशान पूर्व सैनिक अनिल कुमार गांव के हाई वोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ गया. वह अपने हाथ में एक बड़ा बैनर लिए बैठा है और नीचे उतरने से इंकार कर रहा है.

जानकारी के अनुसार अनिल कुमार एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद कई सालों से पेंशन और सेवा से जुड़े अन्य लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है. तकनीकी कारणों से उसकी पेंशन अब तक शुरू नहीं हो सकी है. बार-बार आवेदन और अनुरोध के बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इसी नाराजगी में उसने टावर पर चढ़कर विरोध जताया है.

रिटायर्ड एयरफोर्स का जवान टावर पर चढ़ा

घटना की सूचना मिलते ही रोहतास एसपी रौशन कुमार मौके पर पहुंचे. प्रशासन की टीम लगातार पूर्व सैनिक को समझाने की कोशिश कर रही है कि वह नीचे उतर आए, लेकिन खबर लिखे जाने तक अनिल टावर पर ही बैठा था. गांव में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और स्थिति संभालने के लिए पुलिस तैनात है.

पेंशन न मिलने से नाराज था शख्स 

बताया जाता है कि कुछ साल पहले अनिल के बड़े भाई, जो रेलवे में इंजीनियर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद से वह काफी परेशान रहने लगा था और अब पेंशन न मिलने ने उसकी समस्या और बढ़ा दी है. प्रशासन का कहना है कि उसकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उसे उचित समाधान दिलाने की कोशिश की जाएगी.

---- समाप्त ----
