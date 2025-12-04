scorecardresearch
 
शादी में रसगुल्ला को लेकर बवाल... दूल्हा और दुल्हन पक्ष भिड़े, जमकर चलीं कुर्सियां, Video

बिहार में बोधगया के एक होटल में शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर बवाल हो गया. यहां दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह लोग एक-दूसरे पर कुर्सियों, बर्तनों से हमला कर रहे हैं. घटना के बाद दुल्हन पक्ष ने शादी से इंकार कर दिया है. दोनों परिवारों में तनाव का माहौल है.

शादी में रसगुल्ले पर बवाल. (Photo: Screengrab)
शादी में रसगुल्ले पर बवाल. (Photo: Screengrab)

बिहार के गया में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां शादी समारोह में ‘रसगुल्ला’ को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई. पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. घटना के बाद दुल्हन पक्ष शादी करने से इंकार कर रहा है, जिससे दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ है.

मामला बोधगया के एक होटल का है. यहां 29 नवंबर 2025 को शादी समारोह था. दुल्हन पक्ष के लोग होटल में पहले से ठहरे थे, जबकि हथियारा गांव से दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था. शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थीं कि खाने के काउंटर पर अचानक विवाद खड़ा हो गया.

यहां देखें Video

मिठाई खासकर रसगुल्ला की मात्रा कम होने पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई. देखते ही देखते मामूली कहासुनी बड़ी बहस में बदल गई. विवाद इतना बढ़ा कि लोग हाथापाई पर उतर आए और फिर कुर्सियां, बर्तन और जो भी हाथ में आया, उसी से एक-दूसरे पर हमला करने लगे. 

मौके पर चीख-पुकार मच गई और शादी का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया. पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रसगुल्ला को लेकर शुरू हुआ विवाद कैसे बड़े झगड़े में बदल गया. अब यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है.

यह भी पढ़ें: बारात में डांस को लेकर विवाद, दोस्तों की पिटाई के बाद नाबालिग ने लगाई फांसी, महाराष्ट्र के जालना में दिल दहलाने वाली घटना

दूल्हे के चचेरे भाई सुशील ने कहा कि शादी का पूरा इंतजाम दूल्हा पक्ष ने ही किया था. उन्होंने कहा कि हमने सारी व्यवस्था होटल में की थी. खाने को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई और तभी मारपीट शुरू हो गई. पुलिस भी मौके पर आई और दोनों पक्षों को समझाकर चली गई. लेकिन अब लड़की वाले शादी से इनकार कर रहे हैं. हम चार दिन से कोशिश कर रहे हैं कि शादी कैसे भी हो जाए, क्योंकि हम बारात लेकर शादी करने ही आए थे.

दूल्हे की मां ने कहा कि मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता लगभग हो गया था, लेकिन इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोग अचानक गहने और जेवर लेकर दुल्हन के साथ चले गए. उन्होंने कहा कि हमने दुल्हन को देने वाले जेवर भी साथ रखे थे, लेकिन लड़की वाले उसे लेकर चले गए. होटल की बुकिंग भी हमारी तरफ से की गई थी. हम अब भी शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की वाले जिद पर अड़े हैं. फिलहाल दोनों परिवारों में तनाव का माहौल है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: पंकज कुमार
