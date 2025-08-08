बिहार: सारण में एनकाउंटर, 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश मुन्ना मियां सहित चार गिरफ्तार

बिहार पुलिस ने शुक्रवार को सारण में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपये के इनामी अपराधी मुन्ना मियां और उसके चार साथियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि इनामी बदमाश अपने साथियों के साथ परसा इलाके में मौजूद है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले की विशेष टीम ने एक रणनीति के तहत एक्मा थाना क्षेत्र के परसा इलाके में घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही मुन्ना मियां और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मुन्ना मियां और रंजीत कुमार सिंह के पैरों में गोली लगी.

एक लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना मियां, रंजीत कुमार सिंह, सत्येंद्र पटेल, सचिन कुमार यादव और प्रिंस यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि मुन्ना मियां पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके सिर पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को काबू में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. बाकी तीन आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण सभी आरोपी जाल में फंस गए. मुन्ना मियां लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. उसकी गिरफ्तारी से इलाके में अपराध पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी.

मौके से कई गोलियां बरामद

पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था, जिससे कोई आम नागरिक हताहत नहीं हुआ. इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस टीम लगातार संदिग्धों पर नजर रख रही है.



