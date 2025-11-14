NDA की प्रचंड जीत के बाद CM नीतीश के आवास की बढ़ी सुरक्षा, RJD MLC का बयान है वजह?

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर राज्य में जश्न का माहौल है. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. चुनावी रुझान आने के बाद से ही पटना में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

पिछले दिनों आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मतगणना में गड़बड़ी करने की कोशिश हुई तो बिहार में भी नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं. उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी. देर शाम इस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीएम नीतीश कुमार के आवास की सुरक्षा बढ़ाई

इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के दोनों मुख्य गेटों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है. आसपास के इलाके में भी पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की सुरक्षा बढ़ाई

पुलिस ने एहतियात के तौर पर उठाया कदम

सीएम आवास के बाहर लगी सुरक्षा को देखते हुए पूरा इलाका पुलिस छावनी जैसा नजर आने लगा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनावी माहौल और हालिया बयानबाजी को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है. अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. राजनीतिक गतिविधियों और सुरक्षा के इस माहौल में मतगणना का हर रुझान राज्य की राजनीति को नई दिशा देता दिख रहा है.

