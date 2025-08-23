scorecardresearch
 

पटना में भीषण सड़क हादसा, ऑटो और हाइवा की टक्कर में 8 की मौत, 5 घायल

पटना सिटी में रविवार को भयावह सड़क हादसा हो गया. ऑटो और हाइवा ट्रक की जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इस दुर्घटना में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पटना में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. (Photo: AI-generated)
पटना सिटी अनुमंडल के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा के पास रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक ऑटो और हाइवा ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं.

ग्रामीण एसपी ने बताया कि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. सभी लोग ऑटो से गंगा स्नान करने फतुहा जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. मरने वालों की पहचान की जा रही है.

