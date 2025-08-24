पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, AK-47 बरामद

राजधानी पटना के बिहटा इलाके में रविवार को पुलिस ने अवैध बालू खनन और रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक AK-47 राइफल, .53 बोर की राइफल और 160 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. गिरफ्तार आरोपी कुख्यात संजय सिंह गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं.

एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहटा के अमनाबाद इलाके में सोन नदी के किनारे कुछ लोग अवैध बालू खनन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से रंगदारी भी वसूल रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम वहां पहुंची.

पुलिस को देखते ही भागे आरोपी

जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों ने पुलिस को देखते ही भागना शुरू कर दिया. वे नाव के जरिए नदी में भागने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की. हालांकि पुलिस ने संयम बरतते हुए जवाबी फायरिंग की और आरोपियों का पीछा किया. आखिरकार पुलिस ने चार बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि बाकी आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे.

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय थे. सोन नदी से बालू खनन कर अवैध कारोबार करते थे और आसपास के गांवों से रंगदारी भी वसूलते थे. इनकी गतिविधियों से स्थानीय लोग काफी परेशान थे.

इस कार्रवाई के दौरान पांच पुलिसकर्मी नाव से पीछा करने के दौरान हल्की चोटों का शिकार हो गए. हालांकि किसी को भी गोली नहीं लगी. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज किया जा रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं.

एसएसपी ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस के लिए बड़ी सफलता है. फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि AK-47 जैसी खतरनाक हथियार इन अपराधियों तक कैसे पहुंचे.

पुलिस का कहना है कि इन गिरोहों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा ताकि अवैध बालू खनन और रंगदारी जैसे अपराधों पर रोक लग सके.

---- समाप्त ----