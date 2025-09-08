scorecardresearch
 

Bihar: फर्जी IPS अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल और लैपटॉप जब्त

पटना में अस्लम अहमद नाम के व्यक्ति को नकली IPS अधिकारी बनकर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वह फर्जी आईडी कार्ड और ईमेल का इस्तेमाल कर कई लोगों को धोखा दे रहा था. आरोपी को यूनिफॉर्म में पकड़ा गया और उसके मोबाइल फोन व लैपटॉप जब्त किए गए हैं. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को फर्जी IPS अधिकारी बनकर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान फूलवारीशरीफ का रहने वाला अस्लम अहमद के रूप में हुई है. यह मामला रविवार को सामने आया, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अस्लम अहमद अपने आप को बिहार पुलिस का IPS अधिकारी बताकर लोगों को ठगी कर रहा है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने फर्जी आईडी कार्ड और ईमेल का इस्तेमाल कर कई लोगों को धोखा दिया. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि उसने नकली पहचान का लाभ उठाकर कई लोगों को वित्तीय और अन्य प्रकार के नुकसान में डाला. आरोपी को उसके यूनिफॉर्म में पकड़ लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए हैं, जिनमें फर्जी आईडी और ईमेल से जुड़े सबूत मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: 2 लाख रुपये देकर फर्जी IPS बना था मिथिलेश, अब YouTube पर आया गाना

अधिकारियों ने कहा कि ये उपकरण मामले की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे. अस्लम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि आरोपी के अन्य अपराधों और उसके द्वारा ठगे गए अन्य लोगों का पता लगाया जा सके.

पटना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के दस्तावेज और परिचय की जांच किए बिना उस पर विश्वास न करें. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद उसके फर्जीवाड़े के सभी पहलुओं का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----
