बिहार से फर्जी IPS गिरफ्तार, सरकारी कर्मचारियों पर धौंस जमाकर करता था ठगी

पटना से एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी सरकारी कर्मचारियों से ठगी करता था और उनसे पैसे ट्रांसफर करवाता था. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

पुलिस गिरफ्त में फर्जी IPS. (Photo: Screengrab)
बिहार की राजधानी पटना से पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार फर्जी आईपीएस फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, जिसका नाम असलम अहमद है. आरोपी खुद को एडीजी रैंक का अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी करता था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक उसने कितने लोगों से ठगी की है.

दरअसल, फुलवारी शरीफ थाने में एक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति असलम अहमद जो अपने आप को एडीजी रैंक का अधिकारी बताकर सरकारी कर्मचारियों को धौंस जमाकर ठगी करता था. ज़्यादातर इसके ठगी के शिकार सरकारी अमीन होते थे. ये लोगों से फोन और ईमेल के जरिए पैसे की डिमांड करता था. साथ ही अपने आप को पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड एडीजी बताता था.

WhatsApp मैसेज और कॉल करके करता था ठगी

पुलिस ने आरोपी असलम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के पास एक मोबाइल फोन जब्त किया है. आरोपी के WhatsApp डीपी पर आईपीएस का लोगो लगा है. इसी WhatsApp के जरिए आरोपी मैसेज-कॉल करके लोगों को ठगता था.

सिटी एसपी वेस्ट, भानु प्रताप सिंह ने बताया कि एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी खुद को पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग वाला आईपीएस बताकर ठगी करता था. उसके निशाने पर अधिकतर सरकारी कर्मचारी होते थे. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. 

