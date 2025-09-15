पटना में दारोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दारोगा की भर्ती निकालने का मामला गरमा गया है. चुनाव से पहले भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए, इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है. यह प्रदर्शन गांधी मैदान के जेपी गोलंबर में हो रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं.

हालांकि इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया. जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. बावजूद इसके अभ्यर्थियों का जोश कम नहीं हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं.

अभ्यर्थियों की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले दारोगा भर्ती निकालने की मांग जा रही है. इसको लेकर नारेबाजी भी की जा रही है. इसके अलावा अभ्यर्थियों की तरफ से बिहार पुलिस आंसर-की, कॉर्बन कॉपी सहित अन्य मांगें भी की जा रही हैं.

पटना में सड़कें जाम

प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे अभ्यर्थियों की वजह से पटना में सड़कें जाम हो गई हैं. पुलिस की तरफ से युवाओं को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं. अभ्यर्थियों ने कहा कि हम सरकार से दारोगा भर्ती का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी करने की मांग कर रहे हैं.

इसके अलावा हम पुलिस भर्ती की कॉर्बन कॉपी और आंसर-की व भर्ती परीक्षाओं का कैलैंडर भी जारी करने की मांग के लिए यहां एकत्रित हुए हैं.

(इनपुट- सुजीत गुप्ता)

