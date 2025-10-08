राजद दिखाए बड़ा दिल, 100 से कम सीट ले, कांग्रेस को मिले सीमांचल में ज्यादा हिस्सेदारी, सीट बंटवारे पर बोले पप्पू यादव

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में महागठबंधन के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर राजद गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है, तो उसे बड़ा दिल दिखाना चाहिए. राजद को 100 से कम सीटें लेनी चाहिए और बाकी सीटें कांग्रेस, माले और वीआईपी के बीच बांटनी चाहिए.

पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी और पुरानी पार्टी है. इसलिए उसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां कांग्रेस की मजबूत पकड़ है. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं रह जाएगा.

राजद को 100 से कम सीटें लेनी चाहिए

प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वह न तीन में हैं, न तेरह में. वह बस इस इंतजार में हैं कि दूसरे दलों से कोई नेता आए, तो उसे टिकट दे दें. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का राजनीति में कोई खास योगदान नहीं है.

पप्पू यादव ने एनडीए पर साधा निशाना

एनडीए पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों की उपेक्षा कर रही है. न वह जदयू को महत्व दे रही है और न ही चिराग पासवान को. उन्होंने कहा कि एनडीए के भीतर ही दरार है. चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा को पिछले दरवाजे से सत्ता में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है.

---- समाप्त ----