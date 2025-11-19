नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बड़े नेताओं का होगा जमावड़ा, जानिए कौन-कौन होंगे शामिल

बिहार में नई सरकार का गठन अब तय हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके साथ एनडीए के कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे. गांधी मैदान में होने वाला यह समारोह सुरक्षा और तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय नेतृत्व और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार रात पटना पहुंच जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गुरुवार को पटना आएंगे.
पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के भी शामिल होने की पुष्टि हुई है.
इसके पहले एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया. इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया.
10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार
गांधी मैदान में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं.