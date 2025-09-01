मुंगेर में गंगा घाट पर पूजा विसर्जन के दौरान हादसा, दो भाई डूबे, एक लापता

बिहार के मुंगेर जिले में सोमवार को गंगा नदी में पूजा सामग्री विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, सफियासराय थाना क्षेत्र के सिंघिया भागवत साह टोला निवासी दो सगे भाई गंगा में डूब गए. हालांकि, ग्रामीणों की मदद से एक बड़े भाई को बचा लिया गया, जबकि दूसरा अब तक लापता है.

घटना उस समय हुई जब गांव के लोग कर्मा धर्मा पूजा के बाद सामग्री विसर्जन करने गंगा घाट पर पहुंचे थे. इसी दौरान स्नान करने के क्रम में दोनों भाई अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए बड़े भाई आयुष कुमार को किसी तरह बचा लिया, लेकिन उसका छोटा भाई विकास कुमार (12 वर्ष) पानी में बह गया.

कर्मा धर्मा पूजा के विसर्जन में हादसा

घटना की जानकारी मिलते ही सफियासराय थाना के एएसआई रामरूप सहनी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और खोजबीन शुरू कर दी. लापता बालक की पहचान सुदीन यादव के पुत्र विकास कुमार के रूप में हुई है.

घटना के बाद गंगा घाट पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, ग्रामीणों ने बताया कि कर्मा धर्मा पूजा के दौरान पूजन सामग्री विसर्जन के समय ही यह हादसा हुआ. वहीं, स्थानीय गोताखोरों की मदद से विकास की तलाश जारी है.

नदी में डूबे दो भाई, एक की तलाश जारी

स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि जवाहर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि घटना की जानकारी जमालपुर अंचल अधिकारी और प्रशासन को दे दी गई है. गोताखोर दल को मौके पर बुलाया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि पिछले 24 घंटे में मुंगेर जिले में डूबने की यह तीसरी घटना है. रविवार को बरियारपुर थाना क्षेत्र के ऋषिकुंड में बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि संग्रामपुर थाना क्षेत्र में भी एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.



