'...लड़की थोड़ा हाथ- पैर दबा दी तो क्या हुआ?', स्कूल में छात्रा से मसाज कराते टीचर का वीडियो वायरल

आपने अक्सर स्कूलों में गुरुजी के विभिन्न प्रकार के कारनामे करते देखा होगा लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे फिर आप स्तब्ध रह जाएंगे.सामने आए वीडियो में हजारों की तनख्वाह लेने वाले गुरुजी पढ़ाने के बजाय छात्रा से पैर और हाथ की मालिस करवाते दिखे. अजीब बात ये है कि जब ग्रामीणों ने गुरुजी के इस हरकत का वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा कि पढ़ाते हैं तो थोड़ा हाथ पैर दबा दी तो क्या हो गया.

वहीं वायरल वीडियो की तहकीकात की गई तो पता चला कि उक्त वायरल वीडियो बिहार में मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड का है. यहां मध्य विद्यालय किशनपुर में तीन सितंबर यानी बुधवार को विशिष्ट शिक्षक सुमन कुमार कक्षा में बेंच पर पैर रखकर बैठे हुए दिखाई दिए. वहीं एक छात्रा शिक्षक सुमन कुमार का हाथ और पैर दबाते रही है.

वीडियो बना रहा शख्स सवाल उठाता है तो शिक्षक कहता है- बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ा हाथ पैर दबा दी तो क्या हो गया? इसके बाद शख्स भड़कता है और हेडमास्टर को कॉल करने की बात कहता है. फिर वह अपना कैमरा दूसरी कक्षा में घुमाता है तो वहां एक अन्य शिक्षिका कक्षा संचालन के दौरान कुर्सी पर बैठ बेंच पर पैर रख कर आराम करते दिखाई दे रहीं हैं. जबकि उनके पैर के सामने बच्चे बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं. पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से क्षेत्र ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

हवेली खड़गपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिली है. संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछा गया है. साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है.

