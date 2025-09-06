scorecardresearch
 

Feedback

Bihar: 'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी' कह कर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई महिला, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा, देखें VIDEO

मोतिहारी में एक नवविवाहिता शिक्षिका ने ससुराल जाने से इनकार करते हुए मोबाइल टॉवर पर चढ़कर कूदने की धमकी दी. महिला के हाईवोल्टेज ड्रामे से इलाके में अफरातफरी मच गई. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया.

Advertisement
X
महिला बार बार कूदने की धमकी दे रही थी.- (Photo: Screengrab)
महिला बार बार कूदने की धमकी दे रही थी.- (Photo: Screengrab)

मोतिहारी जिले के हरसिद्धि बाजार में उस समय अफरातफरी मच गई जब लोगों ने देखा कि एक नवविवाहिता शिक्षिका टावर पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रही है. महिला जोर-जोर से चिल्ला रही थी कि वह ससुराल नहीं जाएगी. यह नजारा देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में लोग जमा हो गए. घंटों ये हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. 

शादी के बाद नहीं गई थी ससुराल
जानकारी के अनुसार, महिला की शादी एक साल पहले हिंदू रीति-रिवाज से बड़े धूमधाम से हुई थी. शादी के बाद से ही शिक्षिका मायके में रह रही थी और ससुराल जाने से लगातार इनकार कर रही थी. परिवार और समाज की ओर से उस पर दबाव बनाया जा रहा था. बताया गया कि आज उसे ससुराल जाना था, लेकिन उसने अचानक टावर पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया.

बार-बार दी कूदने की धमकी
टावर पर चढ़ी महिला बार-बार वहां से कूदने की धमकी दे रही थी. इससे भीड़ में दहशत फैल गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. महिला लगातार ससुराल न जाने की जिद पर अड़ी रही और किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी.

सम्बंधित ख़बरें

युवती ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में करीब 25 दिन लग गए. (Photo: Screengrab)
हरियाणवी सिंगर पर रेप का आरोप, युवती ने लखनऊ में CM आवास के बाहर की आत्मदाह की कोशिश 
jamui news
जमुई में दौड़ा-दौड़ा कर मारे गए पुलिस के जवान 
पुलिसकर्मियों की हुई पिटाई (Photo: Screengrab)
बिहार: हाथ जोड़ता रहा जवान फिर भी लोगों ने नहीं बख्शा, छापा मारने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला 
पुलिस टीम पर आदिवासियों ने किया हमला. (Photo: Screengrab)
बिहार: अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आदिवासियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... 4 पुलिस वाले घायल 
RLM प्रमुख ने बिहार की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर चेतावनी और उम्मीद जताई (Photo: PTI)
'बस सेल्फ गोल्स न हों और...', बिहार चुनाव के लिए उपेन्द्र कुशवाहा ने दिया NDA को जीत का मंत्र 

पुलिस को पसीने छूटे
सूचना मिलते ही हरसिद्धि थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने महिला को काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की. अंततः उसे न्याय दिलाने और सुरक्षा देने का आश्वासन देकर किसी तरह टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया.

Advertisement

अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांच
पुलिस ने महिला को अपनी अभिरक्षा में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

सामाजिक दबाव में बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि महिला के ससुराल न जाने से परिजन और समाज के लोग लगातार दबाव बना रहे थे. इसे लेकर पंचायत भी हुई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement