scorecardresearch
 

Feedback

मां की दवा के खर्च से शुरू विवाद बना दो मौतों की वजह, बड़े भाई की हत्या, छोटे का पेड़ से लटका मिला शव

मोतिहारी के श्रीपुर गांव में तीन दिन पहले अपने ही बड़े भाई की हत्या कर फरार हुए छोटे भाई सकल साह का शव शनिवार सुबह लीची के पेड़ से लटका मिला. मां के इलाज के खर्च को लेकर हुए विवाद में हत्या करने वाला आरोपी लगातार गायब था. अब उसका शव मिलने से इलाके में अफरातफरी मच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हत्या के आरोपी का मिला शव (Photo: Screengrab)
हत्या के आरोपी का मिला शव (Photo: Screengrab)

बिहार के मोतिहारी में भाई की हत्या के बाद फरार आरोपी भाई का शव लीची के पेड़ से लटका हुआ मिला है. पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत के श्रीपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब तीन दिन से फरार चल रहे युवक सकल साह का शव लीची के एक पेड़ से लटका मिला. 

यह वही युवक था जिसने कुछ दिन पहले अपने ही बड़े भाई गगन साह की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. शव मिलने की जानकारी के बाद गांव में अफरातफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए.

पेड़ से लटकी मिली लाश

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला, विपक्ष ने घेरा 
बिहार में अपराधियों पर लगाम के लिए क्या नजर आएगा 'UP मॉडल'? देखें शंखनाद 
करीब 8 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है ‘प्रधान बाबू’. (Photo: Screengrab)
रोहतास का 'प्रधान बाबू' छाया... एक करोड़ का भैंसा बना मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 
BJP को बिहार का गृह विभाग मिलना, क्या नीतीश के लिए कोई संदेश? देखें दंगल 
Asaduddin Owaisi
'समर्थन देने को तैयार, लेकिन…', नीतीश सरकार के सामने ओवैसी ने रखी ये शर्त 

घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब कुछ लोग मवेशियों के लिए चारा काटने बगीचे की ओर गए, तो उन्होंने एक पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटकता शव देखा. इसके बाद चीख-पुकार मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पकड़ीदयाल थाना की टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया.

मृतक की पहचान पताही थाना क्षेत्र के बेतौना निवासी सकल साह के रूप में हुई है, जो अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद फरार था. उसके साढू ने बताया कि घटना के दिन से सकल साह घर नहीं लौटा और न ही वह अपने ससुराल पहुंचा.

Advertisement

परिवार को भी कोई जानकारी नहीं थी कि वह कहां गया है. शनिवार को उसके शव को देखकर परिजन बदहवास हो गए. मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की.

मां की दवाई के खर्च को लेकर हुआ था झगड़ा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीन दिन पहले दोनों भाइयों के बीच मां की दवा में आए अतिरिक्त खर्च करीब 4500 रुपये को लेकर विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर सकल साह ने गगन साह पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि वह खुद फरार हो गया था.

स्थानीय लोगों और परिवार की आशंका है कि हत्या के बाद भारी दबाव और मानसिक तनाव में सकल साह ने आत्महत्या कर ली होगी. हालांकि थानाध्यक्ष अशोक शाह ने कहा कि यह घटना आत्महत्या है या किसी और कारण से हुई मौत, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement