'नया जीवन शुरू हो रहा है…', मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी और 'मैथिली' में मैथिली की शपथ

बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक और लोकगायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा के पहले सत्र में मधुबनी पेंटिंग वाली पीली साड़ी और मैथिली परंपरा की पाग पहनकर पहुंचीं. शपथ से पहले उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का नया अध्याय है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. सदन के भीतर उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ लेकर सभी का ध्यान खींचा.

मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र में बनीं बिहार की विधायक (Photo: Screengrab)
मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र में बनीं बिहार की विधायक (Photo: Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम्र उम्र में विधायक चुनीं गईं लोक गायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में शपथ लेने के लिए पहुंची. इस दौरान मैथिली ने मधुबनी पेंटिंग वाली पीली साड़ी पहनी थी और उनके सिर पर मैथिली क्षेत्र की परंपरा के अनुसार सिर पर पाग (उस क्षेत्र में सम्मान का प्रतीक) भी धारण किया था. 

दरभंगा के अली नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने शपथ लेने से ठीक पहले कहा कि आज उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है.

मधुबनी साड़ी में पहुंचीं मैथिली

मैथिली ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मेरा एक नया जीवन शुरू होगा, आज शपथ ग्रहण के बाद मैं विधायिका बन जाऊंगी, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है.' उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुनकर भेजा है, वह उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी. इसके बाद मैथिली ने सदन के भीतर मैथिली भाषा में विधायक पद की शपथ ली.

मैथिली भाषा में ली शपथ

सादगी और विनम्रता भरे अंदाज़ के लिए जानी जाने वाली मैथिली ठाकुर को पहली बार विधानसभा का हिस्सा बनने का मौका मिला है. उन्होंने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगी और विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी.

विधानसभा परिसर में पार्टी नेताओं और अन्य विधायकों ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें बधाई दी, पहली बार सदन में कदम रखने को लेकर मैथिली ने कहा कि यह क्षण उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों लेकर आया है.

 

