scorecardresearch
 

Feedback

Bihar: 3 बच्चों की मां से मिलने पहुंचा प्रेमी, गुस्साए परिजनों ने बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया

समस्तीपुर के घटहो थाना क्षेत्र में तीन बच्चों की मां से मिलने पहुंचे एक युवक को घरवालों ने पकड़ लिया. आक्रोशित परिजनों ने उसके बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने युवक को सुरक्षित हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
युवक से अमानवीय व्यवहार किया (Photo: Screengrab)
युवक से अमानवीय व्यवहार किया (Photo: Screengrab)

समस्तीपुर जिले के घटहो थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन बच्चों की मां से मिलने पहुंचे एक युवक को पकड़कर गांववालों ने सरेआम सजा दे दी. बताया जा रहा है कि युवक वैशाली जिले का रहने वाला है और रात में मुसापुर गांव स्थित अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था.

जैसे ही घरवालों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने युवक को पकड़ लिया. देखते ही देखते पूरे गांव में इस घटना की खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. घरवालों और ग्रामीणों ने युवक को सबक सिखाने के लिए पहले उसके बीच से बाल मुंडवा दिए. इसके बाद उसकी आधी मूंछ भी कटवा दी गई. इतना ही नहीं, लोगों ने उसे इसी हालत में पूरे गांव में घुमाया.

प्रेमी के बाल मुंडवाए

सम्बंधित ख़बरें

हत्या के बाद आरोपी जीजा और उसका साथी फरार हो गए
3 बच्चों की मां ने प्रेमी को पीटा, फिर चाकू से गला काटकर की हत्या 
पुलिस ने 5 दिन बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया
युवती ने मिलने आए प्रेमी को पीटा, कहा- 3 साल से ब्लैकमेल कर करता था रेप  
गाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में तीनों आरोपी
UP: गैंगस्टर ने बहन के प्रेमी को पीटा-थूक चटवाया, बदला लेने के लिए उसने खौफनाक कदम उठाया 
पैसे-जेवर लेकर भागी दुल्हन
पैसे-जेवर लेकर दुल्हन भागी तो शादी करवाने वाले का कर दिया मर्डर 
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में उमड़ी भीड़. (Photo: Screengrab)
गेट, खिड़की और बाथरूम... दिल्ली वाली ट्रेन में बेकाबू भीड़ 

गांव में किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कई लोग युवक को तरह-तरह की बातें कह रहे हैं. कोई जूते की माला पहनाने की बात कर रहा था तो कोई और सजा देने की सलाह दे रहा था. युवक बिना विरोध किए चुपचाप सब सहता रहा.

Advertisement

पुलिस ने जांच शुरू की

इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. मौके पर पहुंची घटहो थाना पुलिस ने युवक को भीड़ से सुरक्षित निकाला और उसे थाने ले आई. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है. इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई है और सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement