Bihar: 3 बच्चों की मां से मिलने पहुंचा प्रेमी, गुस्साए परिजनों ने बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया

समस्तीपुर जिले के घटहो थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन बच्चों की मां से मिलने पहुंचे एक युवक को पकड़कर गांववालों ने सरेआम सजा दे दी. बताया जा रहा है कि युवक वैशाली जिले का रहने वाला है और रात में मुसापुर गांव स्थित अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था.

जैसे ही घरवालों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने युवक को पकड़ लिया. देखते ही देखते पूरे गांव में इस घटना की खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. घरवालों और ग्रामीणों ने युवक को सबक सिखाने के लिए पहले उसके बीच से बाल मुंडवा दिए. इसके बाद उसकी आधी मूंछ भी कटवा दी गई. इतना ही नहीं, लोगों ने उसे इसी हालत में पूरे गांव में घुमाया.

प्रेमी के बाल मुंडवाए

गांव में किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कई लोग युवक को तरह-तरह की बातें कह रहे हैं. कोई जूते की माला पहनाने की बात कर रहा था तो कोई और सजा देने की सलाह दे रहा था. युवक बिना विरोध किए चुपचाप सब सहता रहा.

पुलिस ने जांच शुरू की

इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. मौके पर पहुंची घटहो थाना पुलिस ने युवक को भीड़ से सुरक्षित निकाला और उसे थाने ले आई. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है. इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई है और सोशल मीडिया पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

