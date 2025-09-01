टावर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा...जिसे लड़की से की लव मैरिज, उसने कर ली दूसरी शादी

बिहार के रोहतास जिले में प्रेम प्रसंग के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के सुजानपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और खुदकुशी करने के लिए शोर मचाने लगा. इसके बाद 5 घंटे तक प्यार मोहब्बत का ड्रामा चलता रहा और अंतत: पुलिस उसे समझा बूझकर नीचे उतारने में कामयाब रही.

इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. बताया जाता है कि सुजानपुर का रहने वाला प्रीतम कुमार गाजियाबाद के जसोना में फैक्ट्री में मजदूरी करता है.अपने ही जान पहचान में तेतराढ गांव के रहने वाली एक युवती से वर्ष 2023 में उसने प्रेम विवाह किया और अपनी प्रेमिका से पत्नी बनी युवती को लेकर गाजियाबाद चला गया.लेकिन पिछले एक साल से लड़की के परिजन लड़की को अपने गांव बुला लिए हैं तथा 1 मई 2025 को प्रेमिका की शादी जबरन किसी अन्य युवक से कर दी गई है. इसके बाद प्रेमी प्रीतम मायूस रहने लगा.

प्रीतम का कहना है की उसकी पत्नी दूसरी शादी के बाद भी भाग कर उसके पास गाजियाबाद चली आई और उसी के साथ रहने के लिए दवाब बनाने लगी. लेकिन अब वह युवती के साथ नहीं रहना चाह रहा है. इसी ऊहापोह तथा गड़बड़झाला के कारण प्रीतम पिछले कुछ दिनों से काफी डिप्रेशन में रह रहा है और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वह आज अपने गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया. बताया जाता है कि वह मोबाइल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश करना चाह रहा था.

इंद्रपुरी के थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी के द्वारा लगभग 4 घंटे तक माइक से युवक को समझाया बुझाया गया.युवक के परिवार के लोगों को भी बुलाया गया. युवक की मां तथा उसे बचपन में पढ़ाने वाले शिक्षक को भी बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद समझा बूझकर नीचे उतर गया. बता दें की मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद वह फेसबुक पर अपना स्टेटस डालने लगा.

इसके बाद लोग को खबर लगी कि प्रीतम मोबाइल टावर पर चढ़ गया है. मोबाइल टावर से नीचे उतरे प्रीतम का कहना है लड़की के घर वालों को वह हमेशा रूपए पैसे देता रहा है. अब चुंकी लड़की की शादी दूसरे जगह कर दी गई है तो ऐसे में उसने पैसा देना बंद कर दिया है, तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है. वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया. पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है. जिसको लेकर पिछले दिनों थाना में एक आवेदन भी दिया था. लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में तंग आकर वह एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी ने बताई कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी होगा समुचित कार्रवाई की जाएगी.



