बिहार में अब महिलाएं बेच रहीं शराब, इतने रुपये मिलता था डिलीवरी चार्ज, 11 गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का शातिर महिला गैंग पकड़ा गया है. दिल्ली, यूपी और हरियाणा से विदेशी शराब की खेप लाकर बिहार में खपाने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ महिलाओं समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से 69 लीटर ब्रांडेड शराब बरामद की गई. उत्पाद विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और कई नए नेटवर्क के खुलासे की संभावना जताई जा रही है.

8 महिला तस्कर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
8 महिला तस्कर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

मुजफ्फरपुर में मद्यनिषेध और उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. टीम ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बटलर चौक पर छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं. इनके पास से 69 लीटर विदेशी ब्रांडेड शराब बरामद की गई. गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड समस्तीपुर निवासी मोहम्मद अब्दुल भी शामिल है.

पकड़ी गई महिलाओं और पुरुषों की पहचान समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से हुई है. इनमें नजीया खातून, रूपा देवी, ममीता देवी, शनिचरी देवी, ममता देवी, शहनाज बेगम, मीना देवी, अस्मिता देवी, प्रिंस कुमार और विकास कुमार के नाम सामने आए हैं. पूछताछ में मास्टरमाइंड अब्दुल ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब मंगवाता था और महिलाओं को प्रति ट्रिप 1000-1500 रुपये देकर शराब ढोने का काम कराता था. उसने ऐसे रूट चुने जहां चेकिंग कम होती थी ताकि तस्करी आसानी से हो सके.

116 लीटर शराब बरामद

उत्पाद विभाग ने इस दौरान अन्य इलाकों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की. साहेबगंज थाना क्षेत्र के हुसेपुर पनी छपड़ा गांव से 116 लीटर शराब बरामद की गई और नंदकिशोर राय को गिरफ्तार किया गया. वहीं कांटी, सकरा और मीनापुर थाना क्षेत्रों से भी शराब तस्करों को दबोचा गया. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. यह गैंग सामान्य यात्रियों के वेश में ट्रेन से शराब लाता था और फिर लोकल वाहनों से सप्लाई करता था. गिरोह में शामिल महिलाएं कमीशन लेकर शराब की ढुलाई करती थीं. उन्होंने कहा कि सभी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

 

