तेजस्वी से मिलने पहुंचे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, चुनाव लड़ने के सवाल पर दिया ये जवाब

बिहार की सियासत में गुरुवार को एक नया रंग देखने को मिला जब भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे. इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं.

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने साफ कहा कि यह मुलाकात सिर्फ जान-पहचान के रिश्ते की वजह से हुई है. इसमें किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं हुई और न ही उनके चुनाव लड़ने की कोई योजना है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह सिर्फ उसी के लिए प्रचार करेंगे जो उनका सम्मान करेगा.

खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव की हुई मुलाकात

खेसारी से पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार भाजपा में हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने दोहराया कि उनका समर्थन केवल उसी को मिलेगा जो उनका सम्मान करेगा.

खेसारी ने यह भी कहा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए. उनके इस बयान से यह संकेत मिला कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ बिना शर्त जुड़ने के पक्ष में नहीं हैं.

राजनीतिक हलकों में अटकलों का बाजार गर्म

इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि खेसारी लाल यादव आने वाले समय में किस दल के मंच से दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने रुख को सम्मान और सिद्धांतों पर आधारित रखा है.

