scorecardresearch
 

Feedback

मारे पत्थर और फूंक डाली फायर ब्रिगेड की ही गाड़ी, 5 घरों की आग बुझाने पहुंचे थे दमकल कर्मी

बिहार के खगड़िया में आतिशबाजी से पांच घरों में आग लगने पर पहुंचे दमकल कर्मियों पर भीड़ ने पथराव किया और उनकी गाड़ी में आग लगा दी. इसमें कई कर्मी घायल हो गए. लोगों का आरोप था कि छोटी गाड़ी से आग नहीं बुझ रही थी. पुलिस ने हालात काबू में किए और आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू की.

Advertisement
X
फूंक दी आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की ही गाड़ी (Photo: ITG)
फूंक दी आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की ही गाड़ी (Photo: ITG)

कहीं पर आग लग जाए और दमकल को आने में जरा देर हो तो हादसा बड़ा हो जाता है. ऐसे समय में दमकल कर्मी आग में फंसे लोगों के लिए भगवान  का रूप बनकर आते हैं और उन्हें मौत के मुंह से निकालते हैं. लेकिन इन्हीं दमकल कर्मियों के साथ बिहार के खगड़िया में जो हुआ वह हैरान करने वाला था.

बेलदौर थाना इलाके के बेलदौर नगर पंचायत के पीरनगरा पथ के पास बीती देर रात उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया है.  दरअसल, यहां दीवाली से पहले आतिशबाजी के दौरान कुछ  घरों में आग लग गई थी. इस आग को बुझाने आई दमकल के कर्मचारियों पर न केवल पथराव किया गया, बल्कि दमकल वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया.

पथराव में कई दमकल कर्मी घायल भी हुए हैं.मालूम हुआ कि आग बुझाने के लिए दमकल का छोट़ वाहन आने के विरोध में आक्रोशितों ने बवाल मचाया था. हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचने के बाद हालात सामान्य हुए.

सम्बंधित ख़बरें

Fatehpur Fire.
पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा 
Fire breaks out in a moving bus
जयपुर में चलती मिनी बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान 
Gopalganj police exposed cyber fraud network.
चाय वाले के पास मिले 1.05 करोड़ कैश, लाखों की ज्वेलरी, 85 ATM कार्ड.... पुलिस रह गई दंग 
नीतीश के नेतृत्व में होगा शपथ ग्रहण- उपेंद्र कुशवाहा
'नीतीश कुमार NDA का मुख्यमंत्री चेहरा, पुरानी गलतियों से सीखकर...', बोले उपेंद्र कुशवाहा 
Nitishs Promise: We will no longer wander here and there.
ब‍िहार में 14 नवंबर को क‍िसकी मनेगी द‍िवाली जीत वाली? देखें खास र‍िपोर्ट 

 दरअसल, यहां आतिशबाजी के दौरान लगभग पांच घरों में आग लग गई थी. अब आग बुझाने दमकल की छोटी गाड़ी आई, जिससे आग नहीं बुझ रही थी. लिहाजा मौजूद लोगों ने अपना आपा खो दिया और दमकल कर्मियों को निशाना बना दिया. हालांकि अब हालात सामान्य है. इन सब के बीच एसपी राकेश कुमार ने कहा कि बेलदौर थाना इलाके में जो घटना हुई है, उस मामले कार्रवाई हो रही है. कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी. गोगरी SDPO अखिलेश कुमार घटना स्थल का दौरा किए हैं. हालत सामान्य हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement