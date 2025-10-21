मारे पत्थर और फूंक डाली फायर ब्रिगेड की ही गाड़ी, 5 घरों की आग बुझाने पहुंचे थे दमकल कर्मी

कहीं पर आग लग जाए और दमकल को आने में जरा देर हो तो हादसा बड़ा हो जाता है. ऐसे समय में दमकल कर्मी आग में फंसे लोगों के लिए भगवान का रूप बनकर आते हैं और उन्हें मौत के मुंह से निकालते हैं. लेकिन इन्हीं दमकल कर्मियों के साथ बिहार के खगड़िया में जो हुआ वह हैरान करने वाला था.

बेलदौर थाना इलाके के बेलदौर नगर पंचायत के पीरनगरा पथ के पास बीती देर रात उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया है. दरअसल, यहां दीवाली से पहले आतिशबाजी के दौरान कुछ घरों में आग लग गई थी. इस आग को बुझाने आई दमकल के कर्मचारियों पर न केवल पथराव किया गया, बल्कि दमकल वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया.

पथराव में कई दमकल कर्मी घायल भी हुए हैं.मालूम हुआ कि आग बुझाने के लिए दमकल का छोट़ वाहन आने के विरोध में आक्रोशितों ने बवाल मचाया था. हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचने के बाद हालात सामान्य हुए.

दरअसल, यहां आतिशबाजी के दौरान लगभग पांच घरों में आग लग गई थी. अब आग बुझाने दमकल की छोटी गाड़ी आई, जिससे आग नहीं बुझ रही थी. लिहाजा मौजूद लोगों ने अपना आपा खो दिया और दमकल कर्मियों को निशाना बना दिया. हालांकि अब हालात सामान्य है. इन सब के बीच एसपी राकेश कुमार ने कहा कि बेलदौर थाना इलाके में जो घटना हुई है, उस मामले कार्रवाई हो रही है. कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी. गोगरी SDPO अखिलेश कुमार घटना स्थल का दौरा किए हैं. हालत सामान्य हैं.



