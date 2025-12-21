scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिश्ता शर्मसार, खगड़िया में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट-पीटकर मार डाला

खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने चोरी की बिजली जलाने के विरोध पर अपने ही छोटे भाई गोपाल ठाकुर की पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त मृतक घर में अकेला था. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है. इलाके में घटना से दहशत का माहौल है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या (Photo: Representational )
बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या (Photo: Representational )

बिहार के खगड़िया में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के डुमरी घाट मोहल्ले में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

चोरी की बिजली के विरोध में हत्या

मृतक की पहचान गोपाल ठाकुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना के समय गोपाल घर में अकेला था, जबकि उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके गई हुई थी, इसी दौरान उसके बड़े भाई ने लाठी-डंडे से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. पड़ोसियों की सूचना पर जब तक लोग पहुंचे, तब तक गोपाल ने दम तोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेश के कई हिस्सों में भारी हिंसा (Photo: PTI)
बांग्लादेश में भीड़ का तांडव, BNP नेता के घर में लगाई आग, जिंदा जली 7 साल की बेटी
शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं का बड़ा दावा (Photo: PTI)
'बांग्लादेश धीरे-धीरे पाकिस्तान बनता जा रहा...', शेख हसीना की पार्टी के नेताओं का बड़ा दावा
dhaka university students
Bangladesh:students का Yunus सरकार को अल्टीमेटम
Violence erupts in Dhaka after Osman Hadi's death
बांग्लादेश में और गहराया तनाव, देखें ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर से रिपोर्ट
बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर क्या बोलें मोहन भागवत (Photo: PTI)
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

शुरुआती जांच में हत्या की वजह चोरी की बिजली जलाने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच पहले भी बिजली के अवैध इस्तेमाल को लेकर कई बार कहासुनी और विवाद हो चुका था. इसी रंजिश में बड़े भाई ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

Advertisement

घर में अकेले छोटे भाई पर लाठी-डंडे से हमला

घटना की सूचना मिलते ही खगड़िया सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि बड़े भाई पर अपने ही छोटे भाई की हत्या करने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि साक्ष्यों को सुरक्षित कर वैज्ञानिक जांच की जा सके.

मृतक की पत्नी का आरोप, जेठ ने बेरहमी से पीटकर मारा

मृतक की पत्नी ने रोते हुए बताया कि उसके भैंसुर चोरी की बिजली अपने घर में इस्तेमाल करते थे जब उसके पति गोपाल ने इसका विरोध किया, तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आज उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया. पत्नी का कहना है कि उसके पति के शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं, जो हमले की क्रूरता को साफ दर्शाते हैं.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बड़े भाई की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement