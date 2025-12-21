रिश्ता शर्मसार, खगड़िया में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट-पीटकर मार डाला

बिहार के खगड़िया में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के डुमरी घाट मोहल्ले में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

और पढ़ें

चोरी की बिजली के विरोध में हत्या

मृतक की पहचान गोपाल ठाकुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि घटना के समय गोपाल घर में अकेला था, जबकि उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके गई हुई थी, इसी दौरान उसके बड़े भाई ने लाठी-डंडे से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. पड़ोसियों की सूचना पर जब तक लोग पहुंचे, तब तक गोपाल ने दम तोड़ दिया.

शुरुआती जांच में हत्या की वजह चोरी की बिजली जलाने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, दोनों भाइयों के बीच पहले भी बिजली के अवैध इस्तेमाल को लेकर कई बार कहासुनी और विवाद हो चुका था. इसी रंजिश में बड़े भाई ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

Advertisement

घर में अकेले छोटे भाई पर लाठी-डंडे से हमला

घटना की सूचना मिलते ही खगड़िया सदर एसडीपीओ मुकुल कुमार रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. उन्होंने बताया कि बड़े भाई पर अपने ही छोटे भाई की हत्या करने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि साक्ष्यों को सुरक्षित कर वैज्ञानिक जांच की जा सके.

मृतक की पत्नी का आरोप, जेठ ने बेरहमी से पीटकर मारा

मृतक की पत्नी ने रोते हुए बताया कि उसके भैंसुर चोरी की बिजली अपने घर में इस्तेमाल करते थे जब उसके पति गोपाल ने इसका विरोध किया, तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आज उसे बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया. पत्नी का कहना है कि उसके पति के शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं, जो हमले की क्रूरता को साफ दर्शाते हैं.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बड़े भाई की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----