पटना में सजेगा SoS: Bihar First का मंच, डिप्टी CM सम्राट चौधरी समेत कई प्रमुख हस्तियां करेंगी शिरकत

इंडिया टुडे ग्रुप के 'State of the States: Bihar First' का आयोजन कल (29 सितंबर) पटना में किया जा रहा है. इस पूरे दिन चलने वाले कार्यक्रम में बिहार के विकास, युवाओं, महिलाओं, खेल, उद्योग और कानून व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. इवेंट की शुरुआत सुबह 10:15 बजे इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा के ओपनिंग रिमार्क्स से होगी. इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बिहार की विकास यात्रा और योजनाओं पर मुख्य भाषण देंगे.
कार्यक्रम में अन्य मुख्य वक्ताओं में संजय कुमार झा, प्रत्यय अमृत, नितीश मिश्रा, एन विजया लक्ष्मी, रवींद्रन शंकरन. और कई अन्य शामिल हैं. दोपहर और शाम में खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीति और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर भी सत्र आयोजित होंगे.
यहां देखें SOS: Bihar First का पूरा शेड्यूल
10:15 बजे – 10:30 बजे
ओपनिंग रिमार्क्स
राज चेंगप्पा, ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर, इंडिया टुडे ग्रुप
10:30 बजे – 10:45 बजे
उद्घाटन मुख्य भाषण: Putting Bihar on the Growth Path
विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री, बिहार
10:45 बजे – 11:15 बजे
Bihar vision for youth, employment and Empowerment
संजय कुमार झा, कार्यकारी अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड
11:15 बजे – 11:45 बजे
Bihar: The Turnaround State:
Charting the vision for Bihar's future through leadership, policy and purpose
प्रत्यय अमृत, मुख्य सचिव, बिहार
11:45 बजे – 12:15 बजे
Bihar Beckons: The Ease of Doing Business
नितीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार
12:15 बजे – 12:45 बजे
The Rising Women of Bihar
एन विजया लक्ष्मी, एसीएस, पशुपालन और मछली पालन
हिमांशु शर्मा, सीईओ, Jeevika
12:45 बजे – 1:15 बजे
Game Changers: How Sports are Transforming Lives in Bihar
रवींद्रन शंकरन, निदेशक, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी (BSSA)
2:15 बजे – 2:45 बजे
अखिलेंद्र मिश्रा, अभिनेता
2:45 बजे – 3:15 बजे
Infrastructure: Powering Bihar's Growth Story
मनोज कुमार सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग
संदीप कुमार पुदाकल्कट्टी, सड़क निर्माण सचिव
कुमार रवि, भवन निर्माण सचिव
3:15 बजे – 3:45 बजे
Who will Win Bihar 2025
नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, JDU
मृत्युन्जय तिवारी, प्रवक्ता, RJD
डॉ. निखिल आनंद, राष्ट्रीय महासचिव, BJP OBC मोर्चा
डॉ. चंदन यादव, राष्ट्रीय सचिव, कांग्रेस
3:45 बजे – 4:15 बजे
Changing the Face of Law and Order in Bihar
विनय कुमार, डीजीपी, बिहार
कुंडन कृष्णन, एडीजी, स्पेशल टास्क फोर्स
4:15 बजे – 4:45 बजे
Bihar's Vision for Tomorrow
विजय चौधरी, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री
4:45 बजे – 5:15 बजे
The Idea of Bihar & the Double Engine Sarkar
सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार