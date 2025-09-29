अब बिहार तक फैला ‘I Love Muhammad’ विवाद, हाजीपुर में पोस्टर लगाने पर भीड़ ने पीटा, बवाल

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद ‘I Love Muhammad’ पोस्टर विवाद अब बिहार में भी पहुंच गया है. हाजीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के जढुआ इलाके में यह मामला तूल पकड़ गया, जब कुछ घरों की दीवारों पर ‘I Love Muhammad’ और अन्य नारों वाले पोस्टर चिपकाए गए. पोस्टर देखते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात जढुआ टोले में एक मुस्लिम युवक ने कई मकानों पर विवादित पोस्टर चिपका दिए. सुबह जब लोगों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी तो वे भड़क गए. नाराज भीड़ ने पोस्टर लगाने वाले युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया.

स्थानीय लोगों का कहना था कि ऐसे पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. घटना की खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. इस दौरान तनाव और न बढ़े, इसके लिए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने हालात का जायजा लिया और स्थिति नियंत्रण में करने के लिए इलाके में पुलिस कैंप करने का आदेश दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

फिलहाल जढुआ इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है ताकि स्थिति सामान्य हो सके. प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. वहीं, इस पूरे प्रकरण ने इलाके का माहौल गरमा दिया है. पुलिस की सतर्कता के बावजूद लोगों के बीच डर और तनाव का माहौल बना हुआ है.

इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन अतिरिक्त चौकसी बरत रहा है और आस-पास के क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. मामले ने न केवल हाजीपुर बल्कि पूरे जिले में हलचल मचा दी है.

