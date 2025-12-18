बिहार के चर्चित थावे मंदिर में चोरी, मां दुर्गा का सोने का मुकुट लेकर चोर फरार

बिहार के गोपालगंज में स्थित प्रसिद्ध थावे मंदिर से गुरुवार तड़के सोने का आभूषण चोरी होने की घटना सामने आई है, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश और चिंता का माहौल है. पुलिस के अनुसार, चोरों ने मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने का मुकुट चोरी कर लिया, जिसका वजन करीब 500 ग्राम बताया जा रहा है.

थावे मंदिर में चोरी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार की सुबह के शुरुआती घंटों में हुई. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में कुछ संदिग्ध लोगों को मंदिर से सोने का मुकुट लेकर फरार होते हुए देखा गया है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

जांच के लिए SIT गठित

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है. उन्होंने कहा, 'यह एक गंभीर मामला है और हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे.'

एसपी ने इस घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि थावे मंदिर में पहले से ही पुलिस चौकी मौजूद है, इसके बावजूद चोरी की घटना होना चिंता का विषय है. 'घटना के समय मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, इसकी भी जांच की जा रही है.

मंदिर परिसर में पुलिस चौकी फिर भी हुई चोरी

अवधेश दीक्षित ने यह भी कहा कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी में लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

थावे मंदिर बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यह मंदिर मां दुर्गा, जिन्हें स्थानीय लोग ‘थावे वाली माता’ के नाम से पूजते हैं उन्हें समर्पित है. नवरात्र और अन्य पर्वों के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी है. पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.



