बिहार: गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी फूंकी

गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर देर शाम पुलिस वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौत की अफवाह फैलने पर उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी. सदर एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर-बितर किया. पुलिस ने करीब दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. (Photo: Screengrab)
उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. (Photo: Screengrab)

बिहार के गोपालगंज शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. पुलिस वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, हादसे के बाद मौत की अफवाह उड़ने से आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के वाहन में आग लगा दी, जिससे गाड़ी धू-धू कर जल गई और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई.

आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन फूंका
यह हादसा उस समय हुआ जब सर्किल इंस्पेक्टर की बोलेरो गाड़ी को चालक पुलिस लाइन लेकर जा रहा था. इसी दौरान बोलेरो और एक बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार स्थानीय सरेया मोहल्ला निवासी नंद कुमार चौहान, एहसान अली और राजा हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए.

दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान किसी ने घायलों की मौत की अफवाह फैला दी, जिससे लोग उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस वाहन में आग लगा दी. वाहन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया.

आंसू गैस के गोले छोड़े गए, एक दर्जन से अधिक गिरफ्तार
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ प्रांजल तत्काल मौके पर पहुंचे. उग्र भीड़ को नियंत्रित करने और तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से करीब दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और बताया कि घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं, जांच जारी
एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि घटना शाम करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई. 'तीन लड़के बाइक पर जा रहे थे. एक पुलिस वाहन भी वहां से गुजर रहा था. तभी सामने से एक स्कॉर्पियो तेज गति से आई. स्कॉर्पियो से बचने की कोशिश में बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए. वे घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.' एसपी ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना किस वाहन की वजह से हुई. यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि दुर्घटना कैसे हुई.

---- समाप्त ----
एजेंसी से इनपुट सहित
