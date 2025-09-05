scorecardresearch
 

Feedback

Bihar: गंडक में समा गया बगहा का नरहवा गांव, सैकड़ों घर तबाह, बेघर हुए परिवारों में चीख-पुकार

बिहार के बगहा स्थित नरहवा गांव में गंडक नदी के भीषण कटाव से अब तक 100 से अधिक घर नदी में समा चुके हैं. सैकड़ों परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं. ग्रामीण प्रशासन पर राहत कार्य में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं. हालांकि, नदी किनारे बोरियां डालने का काम शुरू हुआ है, पर पीड़ितों के लिए यह नाकाफी है.

Advertisement
X
100 से अधिक घर नदी में समा चुके हैं.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
100 से अधिक घर नदी में समा चुके हैं.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड अंतर्गत सिसई पंचायत का नरहवा गांव गंडक नदी के कटाव की चपेट में पूरी तरह तबाह हो चुका है. पिछले एक महीने से जारी कटाव ने अब तक 100 से ज्यादा घरों को नदी में समा दिया है. कभी बच्चों की किलकारियों और रौनक से भरा यह गांव अब खंडहर में तब्दील हो गया है.

स्थानीय महिला गीता देवी का कहना है कि लोग अपने घर खुद तोड़कर ईंट और लकड़ी समेट रहे हैं ताकि कहीं दूसरी जगह झोपड़ी खड़ी कर सकें. बच्चे भूखे हैं, पानी तक का इंतजाम नहीं है. सरकार और प्रशासन का कोई सहारा नहीं है, उन्होंने आंसुओं के बीच कहा.

यह भी पढ़ें: Bihar: बगहा में बाघ का कहर! खेत में बुजुर्ग को मार डाला, बचाने पहुंचे वनकर्मी पर भी जानलेवा हमला

सम्बंधित ख़बरें

15 से 20 हजार रुपये में भेजते थे. (Photo: Representational)
लड़कियों को शादी का झांसा दे हरियाणा और राजस्थान ले जाकर बेचते थे, 4 तस्कर गिरफ्तार 
घायल का इलाज करते डॉक्टर- (Photo: Screengrab)
बगहा में बाघ का आतंक, युवक पर किया हमला, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती 
Snake in Classroom
क्लासरूम में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी 
snake in school classroom
स्कूल के क्लासरूम में घुसा सांप, बच्चों में मची चीख-पुकार... रेस्क्यू टीम आई तब तक हो गया गायब 
बाघ ने खेत में बुजुर्ग की जान ली. (Photo: AI-generated)
बगहा में बाघ का कहर! खेत में बुजुर्ग को मार डाला, बचाने पहुंचे वनकर्मी पर भी जानलेवा हमला 

ग्रामीण शत्रुघ्न यादव बताते हैं कि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थायी बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ. खेत और घर दोनों नदी में बह गए.

<a href=बगहा" src="https://akm-img-a-in.tosshub.com/aajtak/inline-images/bagha-1.jpg" />

बुजुर्ग हीरा यादव ने दुख जताया कि घर और जमीन दोनों नदी में कटकर खत्म हो गए, अब परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गया है. कटाव से परेशान कई परिवार गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं. जो बचे हैं वे खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं. बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है, बुजुर्ग बीमार हैं और महिलाएं दर-दर भटक रही हैं.

Advertisement

बगहा

हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने नदी किनारे बोरियां डालने और धारा मोड़ने का काम शुरू किया है. अधिकारियों का दावा है कि प्रभावित परिवारों को अस्थायी ठिकाना दिया जा रहा है, मगर ग्रामीणों की नजर में यह राहत ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है. गौरतलब है कि गंडक नदी का कटाव इस इलाके के लिए हर साल की त्रासदी बन चुका है. इस बार नरहवा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां इंसान, सपने और पूरी जिंदगी गंडक की लहरों में समा चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शेड्यूल
    Advertisement