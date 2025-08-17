scorecardresearch
 

Bihar: मुजफ्फरपुर में नहाने गए पांच बच्चों की गहरे गड्ढे में डूबकर मौत, गांव में छाया मातम

मुजफ्फरपुर जिले के कटरा इलाके में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. नहाने गए पांच बच्चे पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबकर मौत का शिकार हो गए. स्थानीय तैराकों की कोशिशों के बावजूद बच्चों को बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे से गांव में मातम छा गया है.

बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत. (Photo: AI-generated)
बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत. (Photo: AI-generated)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. कटरा थाना क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए पांच बच्चों की डूबकर मौत हो गई. मृतकों की पहचान मोहम्मद अन्नस (15), हिदायतुल्लाह (14), मोहम्मद हमजा अली (12), मोहम्मद रहमान (12) और मोहम्मद अब्बू तालीम (12) के रूप में हुई है. सभी बच्चे गांव के रहने वाले थे और दोपहर को नहाने के लिए गड्ढे की ओर गए थे.

पुलिस के मुताबिक, पांचों बच्चे जब गड्ढे में उतरे तो अचानक गहराई में फिसल गए और डूबने लगे. बच्चों को डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया और स्थानीय तैराकों को बुलाया. काफी कोशिशों के बावजूद किसी भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी. बाद में ग्रामीणों की मदद से पांचों शवों को बाहर निकाला गया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बारिश के कारण बने खतरनाक गड्ढों को जल्द से जल्द भरवाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
 
मुजफ्फरपुर (पूर्वी) के डीएसपी अले वत्स ने बताया कि यह घटना बेहद दुखद है. प्रथम दृष्टया हादसा नहाने के दौरान गहराई में फिसलने से हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी.

