गोपालगंज में आपसी विवाद में चली गोली, डायल 112 चालक गंभीर रूप से घायल

गोपालगंज जिले में स्वतंत्रता दिवस की शाम आपसी विवाद में चली गोली से सैप से रिटायर्ड जवान और डायल 112 के चालक उमेश पाण्डेय गंभीर रूप से घायल हो गए. विवाद पड़ोसियों से कहासुनी के बाद हुआ, जिसके दौरान आरोपी पिंटू पाण्डेय ने फायरिंग कर दी. हालत नाजुक होने पर घायल को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

विवाद के बाद सैप जवान को मारी गोली
बिहार के गोपालगंज में चमनपुरा गांव में स्वतंत्रता दिवस की शाम आपसी विवाद के दौरान गोली चलने की बड़ी घटना सामने आई है. इस वारदात में विशम्भरपुर थाने में डायल 112 के चालक के रूप में कार्यरत और सैप से रिटायर्ड जवान उमेश पाण्डेय गंभीर रूप से घायल हो गए. गोली लगने से अफरातफरी मच गई और आनन-फानन में परिजन घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

आपसी विवाद के बाद चली गोली 

घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है. उमेश पाण्डेय अपने गांव चमनपुरा आए हुए थे. इसी दौरान पड़ोसी पिंटू पाण्डेय और गोविंदा पाण्डेय से कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पिंटू पाण्डेय ने उमेश पाण्डेय पर फायरिंग कर दी. गोली लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार और बैकुंठपुर थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है. एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि यह विवाद जमीन बिक्री को लेकर हुआ था, जिसके बाद गोली चलने की घटना हुई.

परिजनों ने लगाया शराब और हथियार बेचने का आरोप

घायल जवान के भाई रमेश पाण्डेय ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की शाम पड़ोस के कुछ लोग शराब और हथियार बेच रहे थे. उनके भाई उमेश पाण्डेय ने इसका विरोध किया तो नाराज होकर पिंटू पाण्डेय और गोविंदा पाण्डेय ने गोली मार दी. एसडीपीओ राजेश कुमार ने साफ किया कि जमीन विवाद और मारपीट के दौरान उमेश पाण्डेय को गोली मारी गई है. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

इनपुट - विकास कुमार दुबे
