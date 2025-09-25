धनबाद: छात्राओं ने एग्जाम देने के लिए मांगा बेंच, प्रिंसिपल बोला- मेरी गोद में बैठकर दो पेपर

धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित पीएम श्रीमहेंद्र +2 उच्च विद्यालय में गुरुवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा किया. स्कूल की छात्राओं ने प्रधानाचार्य राजेश शर्मा पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर धरना दिया और उनके निलंबन की मांग की.

छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में परीक्षा चल रही है. परीक्षा के दौरान बैठने के लिए बेंच और टेबल की कमी होने पर उन्होंने प्रधानाचार्य से इस संबंध में व्यवस्था करने की मांग की. आरोप है कि प्रधानाचार्य ने छात्राओं को अश्लील तरीके से अपनी गोद में बैठने की बात कह दी.

प्रधानाचार्य पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप

प्रधानाचार्य के इस कथित बयान से नाराज छात्राएं स्कूल के मुख्य द्वार पर बैठ गईं और जमकर नारेबाजी करने लगीं. इस बीच कई छात्राओं के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भी हंगामा शुरू कर दिया.

सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं व परिजनों को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर प्रधानाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

छात्राओं ने स्कूल में किया प्रदर्शन

धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद स्कूल में तनाव का माहौल बना हुआ है और छात्राओं ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर वे फिर से विरोध करेंगी.

