भाई ने दिनदहाड़े गोली चलाकर ले ली बहन की ही जान, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका

बिहार के पूर्णिया में मधुबनी थाना से 100 मीटर दूर लड़की छोटी को गोली मार दी गई. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोप है कि गोली उसके भाई ने चलाई थी. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है. पुलिस जांच में जुटी है और फिलहाल आधिकारिक बयान देने से बच रही है.

भाई ने ले ली बहन की जान (Photo: ITG)
कहते हैं भाई बहन के रिश्ते में जितनी नोंक झोंक होती है उससे कहीं ज्यादा प्यार होता है. दोनों में से एक को भी खरोंच आए तो दूसरा बिलख उठता है. लेकिन हाल में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई जिसमें एक भाई ने अपनी ही बहन की जान ले ली.

बिहार के पूर्णिया में देर रात ये सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां मधुबनी थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक लड़की को गोली मार दी गई है . इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई है. मालूम हुआ कि छोटी नाम की इस लड़की को किसी और नहीं बल्कि उसके अपने भाई ने गोली मारी है.

पहली नजर में ये मामला प्रेम प्रसंग के चलते परिवार की नाराजगी का दिख रहा है. हालांकि लड़की के पिता ने बताया कि जिस वक्त घटना घटी वह घर में मौजूद नहीं थे . घटना को किसने अंजाम दिया इसके बारे में भी उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है. किसने मारा इस बात की भी जानकारी उन्हें नहीं है.

पूरा मामला पुलिस अनुसंधान में ही सामने आ पाएगा. घटना की जानकारी मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. हालांकि घटना के बाबत पुलिस अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है!

---- समाप्त ----
