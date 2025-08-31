scorecardresearch
 

बिहार राजस्व महाअभियान शिविर: जमाबंदी के लिए लग रही ग्रामीणों की भीड़... कागजात सुधरवाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग

बिहार में जमीनों के कागजात की गड़बड़ी में सुधार के लिए अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान राजस्व विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है. अभियान को लेकर ग्रामीण खुश हैं, क्योंकि इससे उनकी जमीनों का विवाद खत्म हो जाएगा.

बिहार राजस्व महाअभियान शिविर में उमड़ रही लोगों की भीड़. (Photo: Screengrab)
बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पूरे राज्य में जमीन के कागजात की गड़बड़ी को समाप्त करने के लिए और अब के समय से जमाबंदी अपडेट करने के लिए राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत सभी जमीन मालिकों को जमाबंदी पंजी की प्रति का वितरण किया जा रहा है. इस राजस्व महाअभियान के तहत रविवार को गया जिले के बेलागंज प्रखंड के बाजितपुर में जिला प्रसाशन द्वारा प्रथम शिविर का आयोजन किया गया है.

आयोजित शिवर में प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीण अपने -अपने जमीन का जमाबंदी पंजी लेने आये. कई ग्रामीण जिला प्रशासन से मिली जमाबंदी पंजी में जमीन के गलत जानकारी होने पर उसे सुधरवाने के लिए भी आये हुए हैं. वहीं जमाबंदी सुधार फॉर्म भर कर शिविर में उपस्थित अधिकारी को दे रहे हैं. गांव में लगे राजस्व महाअभियान शिविर में आये कई ग्रामीण अपने जमीन का जमाबंदी पंजी एक चबूतरे पर बैठ कर खोजते हुए नजर आये. इस अभियान से ग्रामीण खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इससे गांव में जमीन का विवाद खत्म हो जाएगा.

राजस्व महाअभियान में आये ग्रामीण अवनीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस तरह से शिविर लगा कर जमाबंदी करने से आम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है. हम लोगों की जो जमीन अभी तक दादा के नाम से है, इस जमाबंदी से नई पीढ़ी के नाम हो जाएगी. साथ ही ऑनलाइन होने से हम सभी ग्रामीणों को बहुत सुविधा मिलेगी. इससे जमीन बेचना और खरीदना भी आसान हो जाएगा. बिहार सरकार की यह मुहीम बहुत ही सराहनीय है. 

इस राजस्व महा अभियान के तहत आयोजित शिविर पर बेलागंज अंचल के अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया की राजस्व महा अभियान के तहत भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया है. जिसमें जमीन  भी ऑनलाइन जमाबंदी है. उसको प्रिंट करके ग्रामीणों के बीच में वितरण कर रहे हैं. जिस रैयत की जमाबंदी है, उसको मौजा के हिसाब से वितरण करा रहे हैं. पूरे बेलागंज प्रखंड में कुल जमाबंदी 54 771 है.

हम लोगों ने 26720 जमाबंदी का वितरण कर दिया है. जिन लोगों को लगता है कि उनके जमाबंदी में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे आकर डिटेल्स दे सकते हैं. विभाग की तरफ से उनके जमाबंदी में सुधार किया जाएगा. 

(इनपुट- पंकज कुमार)

---- समाप्त ----
