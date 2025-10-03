बिहार: विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS अधिकारियों का तबादला, डॉ चंद्रशेखर CM सचिवालय में होंगे सचिव

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

अनिमेष कुमार पराशर को पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है. इसके साथ ही वे बिहार राज्य निर्माण विकास निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. पराशर इससे पहले पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर थे.

वहीं, पटना कमिश्नर पद पर तैनात रहे डॉ चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है. उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव

पटना नगर निगम में नगर आयुक्त की जिम्मेदारी यशपाल मीणा को दी गई है. वे पहले स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव थे. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हिमांशु शर्मा और शीर्षत कपिल अशोक को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं.

हिमांशु शर्मा, जो वर्तमान में बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन प्रोत्साहन सोसाइटी (जीविका) और राज्य मिशन निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसके अलावा वे विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.

प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से बदलाव अहम

इन तबादलों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से कामकाज की गति और प्रभावशीलता बढ़ेगी.

