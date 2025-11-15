scorecardresearch
 
Bihar elections result LIVE: बिहार में हार पर कांग्रेस में मंथन... खड़गे के घर बड़ी बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद

aajtak.in | नई दिल्ली | 15 नवंबर 2025, 11:35 AM IST

Bihar Election Results 2025 Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक जनादेश दर्ज किया है. NDA ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 200 के आंकड़े को पार करते हुए विपक्ष के महागठबंधन को बुरी तरह परास्त कर दिया है.शुक्रवार को घोषित हुए अंतिम परिणामों के अनुसार, NDA ने दो-तिहाई बहुमत से अधिक सीटें हासिल की हैं, जबकि विपक्ष पूरी तरह बिखर गया.

NDA ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत (Photo: PTI)

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और तस्वीर साफ़ है कि बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया है. 243 में से 202 सीटें जीतकर गठबंधन ने विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं. इस चुनाव में विपक्ष महागठबंधन अपने मजबूत गढ़ों में भी हार गया, यहां तक कि RJD का पारंपरिक सीटों पर भी प्रभाव फीका पड़ गया. बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटें, चिराग पासवान की LJP(RV) ने 19, HAM(S) ने 5 और RLM ने 4 सीटें जीतीं.वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के खाते में सिर्फ 34 सीटें आईं, जिसमें RJD को 25, कांग्रेस 6, CPI(ML) 2 और CPI(M) को सिर्फ 1 सीट मिली.AIMIM ने सीमांचल में फिर असर दिखाते हुए 5 सीटें जीतीं, जबकि BSP और IIP को एक-एक सीट मिली.

बिहार चुनाव से जुड़ी हर ताजा अपडेट आप यहां पढ़ सकते हैं. आजतक के इस लाइव ब्लॉग पर बिहार की राजनीति में चल रही हलचल से जुड़ी खबरें सबसे पहले मिलेंगी.

11:35 AM (18 मिनट पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: अमित मालवीय बोले - बिहार की जीत युवा भारत की साफ़ और मजबूत आवाज़ है

Posted by :- Anurag

बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने बिहार चुनाव परिणामों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जीत युवा भारत की स्पष्ट और मजबूत आवाज़ है. उन्होंने बताया कि बिहार की लगभग 40 फीसदी आबादी 18 साल से कम उम्र की है, जबकि करीब 23 फीसदी लोग 18 से 29 वर्ष के बीच हैं. 

मालवीय के अनुसार, यह वही युवा वर्ग है जिसने आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज के युवा “दिखावे” से प्रभावित नहीं होते - चाहे वह पुल पर नाचना हो, बाइकों पर पोज़ देना हो, कैमरे में आंख मारना हो, बारिश में पुश-अप करना हो या किसी तालाब में कूदकर फोटो-ऑप कराना हो.

मालवीय ने कहा कि इस चुनाव में युवाओं ने दिखावा नहीं, बल्कि काम और प्रदर्शन को चुना है. उन्होंने कहा कि बिहार ने “साफ़, जोरदार और बिना किसी भ्रम” के अपना फैसला दे दिया है.


 

11:21 AM (32 मिनट पहले)

सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे चिराग

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं. चिराग ने कहा कि वह बंपर जीत की बधाई देने आए हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि जेडीयू से हमारे कोई मतभेद नहीं हैं.

10:51 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: हार के बाद कांग्रेस की बैठक

Posted by :- Anurag

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने पहली महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हो रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता अजय माकन मौजूद हैं.

इस बैठक में चुनाव परिणामों की समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरियों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने पर विचार किया जा रहा है. कांग्रेस नेतृत्व चुनावी प्रदर्शन को लेकर गंभीर है और बिहार में मिली हार के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है.

इनपुट: राहुल गौतम

10:44 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: दिलीप जायसवाल बोले - राहुल गांधी अभी भी गंभीर नहीं, देश के मुद्दों पर परिपक्वता नहीं

Posted by :- Anurag

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी यह साबित नहीं करते कि वह आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी ताकतों और उग्रवाद के खिलाफ हैं, तब तक देश की आम जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब तक राहुल गांधी खुलकर राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, तब तक वह वोटरों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाएंगे. उनके मुताबिक, राहुल गांधी अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं और उनके शब्दों में गंभीरता की कमी दिखती है.

BJP नेता ने कहा कि देश ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो राष्ट्र के मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत रुख न रखता हो.

 

10:36 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: तेजस्वी के सामने अब क्या चुनैतियां हैं?

Posted by :- Anurag

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, जो कि बड़ा झटका है. आइए अब समझते हैं कि तेजस्वी के सामने अब क्या चुनैतियां हैं, यहां क्लिक कर समझें - पार्टी, परिवार, पार्टनर और पॉलिटिक्स...
 

10:34 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी

Posted by :- Anurag

बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है. इस जीत के क्या मायने हैं, आप यहां क्लिक कर सकते हैं - बिहार ने अबकी बार गर्दा उड़ा दिया
 

10:30 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: महागठबंधन क्यों हो गया फेल?

Posted by :- Anurag

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आए तो महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. आप यहां क्लिक कर समझ सकते हैं - एनडीए के सामने महागठबंधन बिहार में क्यों धराशायी हो गई.

10:15 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: चुनाव आयोग ने जारी किया फाइनल वोट शेयर

Posted by :- Anurag

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं. इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी ने हासिल की है. आरजेडी को 23 फीसदी वोट मिले हैं. वहीं, बीजेपी को 20.08 फीसदी और जेडीयू को 19.25 फीसदी.

bihar vote share
आरजेडी को मिले सबसे ज्यादा 23 फीसदी वोट (Photo: PTI)
10:12 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत

Posted by :- Anurag

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. गठबंधन को कुल 202 सीटों पर विजय मिली है, जबकि विपक्षी महागठबंधन केवल 35 सीटों तक सीमित रहा.

bihar
एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली (Photo: PTI)

 

9:49 AM (2 घंटे पहले)

Bihar government formation 2025 LIVE: एनडीए की जीत पर संजय झा क्या बोले?

Posted by :- Anurag

बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि यह जीत पूरी तरह बिहार की जनता की है. उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए की एकजुटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिए किए जा रहे कामों पर भरोसा जताया है.

संजय झा ने बताया कि लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया, जबकि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे, उस पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही थी.

नई सरकार के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कल तक सभी लोग नतीजों में व्यस्त थे और अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार नतीजों से प्रसन्न हैं और उनका स्वभाव हमेशा की तरह बेहद विनम्र है.

इनपुट: शशि भूषण कुमार 

9:23 AM (2 घंटे पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: चिराग पासवान की आज सुबह 10 बजे नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात

Posted by :- Anurag

एलजेपी (राम विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को नए सरकार गठन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

नीतीश कुमार से मिलने के बाद चिराग पासवान सुबह 10:30 बजे अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की राजनीतिक रणनीति और भूमिका पर महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना है.

इनपुट: रोहित कुमार सिंह

8:42 AM (3 घंटे पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: तमिलनाडु CM स्टालिन ने जीत पर नीतीश कुमार को दी बधाई

Posted by :- Anurag

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बिहार में मिली जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने निर्णायक जीत हासिल की है और उन्हें उम्मीद है कि वे बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे.

स्टालिन ने तेजस्वी यादव की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने पूरे दिल से चुनाव अभियान चलाया.

उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम बताते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक समीकरण, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और आखिरी वोट तक की मैनेजमेंट चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं. INDIA ब्लॉक के नेता अनुभवी हैं और वे इस संदेश को समझकर आगे की रणनीति बनाएंगे.

 

8:31 AM (3 घंटे पहले)

Bihar Chunav result 2025 LIVE: TMC मंत्री शशि पांजा का PM मोदी पर हमला

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान - “गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है… अब बीजेपी आपके साथ मिलकर बंगाल से भी जंगलराज हटाएगी” - पर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कड़ा पलटवार किया है.

शशि पांजा ने कहा कि प्रधानमंत्री “भ्रम में न रहें” क्योंकि बंगाल में भाजपा की जीत “बहुत दूर की बात” है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनके लिए आने वाली योजनाओं के फंड रोके और लगातार अपमानजनक रवैया अपनाया.

मंत्री ने कहा कि बंगाल में BJP को “बंगाल विरोधी ज़मींदार” कहा जाता है, क्योंकि उनकी नीतियों और बयानों में राज्य के प्रति “नकारात्मक भाव” दिखाई देता है.

शशि पांजा का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाएं अपने वोट से इसका जवाब देंगी और बीजेपी को कोई मौका नहीं मिलेगा.

 

7:49 AM (4 घंटे पहले)

Bihar result 2025: HAM(S) के रोहित कुमार बोले - लोगों ने विकास और शिक्षा के लिए वोट दिया

Posted by :- Anurag

गयाजी के अत्री विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता रोहित कुमार ने कहा कि इलाके की जनता ने बदलाव का मन पहले ही बना लिया था. लोगों ने इस चुनाव में विकास और शिक्षा के मुद्दों पर वोट दिया.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसका असर वोटों में साफ दिखा.

रोहित कुमार ने RJD नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि “जो खुद जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं, वे अब रोजगार देने की बात कर रहे हैं.”

उनके मुताबिक, जनता ने इस बार साफ संदेश दिया है कि वह ठोस विकास चाहती है, न कि सिर्फ खोखले वादे.

 

7:13 AM (4 घंटे पहले)

प्रियांक खड़गे बोले- यह जनादेश स्वीकार्य नहीं है

Posted by :- Kishor

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को "अत्यंत आश्चर्यजनक" बताते हुए कहा है कि यह जनादेश उन्हें "स्वीकार्य नहीं है". बिहार चुनाव 2025 में NDA की प्रचंड जीत पर मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा, "यह बेहद आश्चर्यजनक है और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी हमने उम्मीद की थी. चूंकि फैसला आ चुका है, इसलिए हमें देखना होगा कि क्या हुआ और इसके क्या कारण रहे." उन्होंने आगे कहा,"निश्चित रूप से अप्रत्याशित और अत्यंत आश्चर्यजनक. मैं इस जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं. जीतना और हारना तो हमेशा होता है, लेकिन इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं है. हमने टिकट देने से पहले अपनी जमीनी हकीकत की जाँच की थी. यह पूरी बात जनता का जनादेश नहीं है."

6:53 AM (5 घंटे पहले)

महागठबंधन के नेताओं में घमंड बना हार का कारण- वारिस पठान

Posted by :- Kishor

बिहार चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "...मैं बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया और हमने 5 सीटों पर जीत हासिल की...हमने महागठबंधन से भी कहा था था कि हमें साथ लें जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट बंटे नहीं और हम मिलकर भाजपा को हराएं...महागठबंधन के नेताओं में घमंड है, जिसके कारण इनका सूपड़ा साफ हो गया.

