Bihar elections result LIVE: बिहार में हार पर कांग्रेस में मंथन... खड़गे के घर बड़ी बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और तस्वीर साफ़ है कि बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया है. 243 में से 202 सीटें जीतकर गठबंधन ने विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं. इस चुनाव में विपक्ष महागठबंधन अपने मजबूत गढ़ों में भी हार गया, यहां तक कि RJD का पारंपरिक सीटों पर भी प्रभाव फीका पड़ गया. बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.
नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटें, चिराग पासवान की LJP(RV) ने 19, HAM(S) ने 5 और RLM ने 4 सीटें जीतीं.वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के खाते में सिर्फ 34 सीटें आईं, जिसमें RJD को 25, कांग्रेस 6, CPI(ML) 2 और CPI(M) को सिर्फ 1 सीट मिली.AIMIM ने सीमांचल में फिर असर दिखाते हुए 5 सीटें जीतीं, जबकि BSP और IIP को एक-एक सीट मिली.
बिहार चुनाव से जुड़ी हर ताजा अपडेट आप यहां पढ़ सकते हैं. आजतक के इस लाइव ब्लॉग पर बिहार की राजनीति में चल रही हलचल से जुड़ी खबरें सबसे पहले मिलेंगी.
बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने बिहार चुनाव परिणामों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जीत युवा भारत की स्पष्ट और मजबूत आवाज़ है. उन्होंने बताया कि बिहार की लगभग 40 फीसदी आबादी 18 साल से कम उम्र की है, जबकि करीब 23 फीसदी लोग 18 से 29 वर्ष के बीच हैं.
मालवीय के अनुसार, यह वही युवा वर्ग है जिसने आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आज के युवा “दिखावे” से प्रभावित नहीं होते - चाहे वह पुल पर नाचना हो, बाइकों पर पोज़ देना हो, कैमरे में आंख मारना हो, बारिश में पुश-अप करना हो या किसी तालाब में कूदकर फोटो-ऑप कराना हो.
मालवीय ने कहा कि इस चुनाव में युवाओं ने दिखावा नहीं, बल्कि काम और प्रदर्शन को चुना है. उन्होंने कहा कि बिहार ने “साफ़, जोरदार और बिना किसी भ्रम” के अपना फैसला दे दिया है.
बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं. चिराग ने कहा कि वह बंपर जीत की बधाई देने आए हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि जेडीयू से हमारे कोई मतभेद नहीं हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने पहली महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हो रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता अजय माकन मौजूद हैं.
इस बैठक में चुनाव परिणामों की समीक्षा, संगठनात्मक कमजोरियों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने पर विचार किया जा रहा है. कांग्रेस नेतृत्व चुनावी प्रदर्शन को लेकर गंभीर है और बिहार में मिली हार के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है.
इनपुट: राहुल गौतम
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी को पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी यह साबित नहीं करते कि वह आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी ताकतों और उग्रवाद के खिलाफ हैं, तब तक देश की आम जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी.
दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब तक राहुल गांधी खुलकर राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, तब तक वह वोटरों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाएंगे. उनके मुताबिक, राहुल गांधी अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं और उनके शब्दों में गंभीरता की कमी दिखती है.
BJP नेता ने कहा कि देश ऐसे व्यक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो राष्ट्र के मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत रुख न रखता हो.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, जो कि बड़ा झटका है. आइए अब समझते हैं कि तेजस्वी के सामने अब क्या चुनैतियां हैं, यहां क्लिक कर समझें - पार्टी, परिवार, पार्टनर और पॉलिटिक्स...
बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है. इस जीत के क्या मायने हैं, आप यहां क्लिक कर सकते हैं - बिहार ने अबकी बार गर्दा उड़ा दिया
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आए तो महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. आप यहां क्लिक कर समझ सकते हैं - एनडीए के सामने महागठबंधन बिहार में क्यों धराशायी हो गई.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं. इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी ने हासिल की है. आरजेडी को 23 फीसदी वोट मिले हैं. वहीं, बीजेपी को 20.08 फीसदी और जेडीयू को 19.25 फीसदी.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. गठबंधन को कुल 202 सीटों पर विजय मिली है, जबकि विपक्षी महागठबंधन केवल 35 सीटों तक सीमित रहा.
बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि यह जीत पूरी तरह बिहार की जनता की है. उन्होंने कहा कि जनता ने एनडीए की एकजुटता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के विकास के लिए किए जा रहे कामों पर भरोसा जताया है.
संजय झा ने बताया कि लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया, जबकि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे, उस पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही थी.
नई सरकार के गठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कल तक सभी लोग नतीजों में व्यस्त थे और अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार नतीजों से प्रसन्न हैं और उनका स्वभाव हमेशा की तरह बेहद विनम्र है.
इनपुट: शशि भूषण कुमार
एलजेपी (राम विलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से औपचारिक मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को नए सरकार गठन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
नीतीश कुमार से मिलने के बाद चिराग पासवान सुबह 10:30 बजे अपनी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की राजनीतिक रणनीति और भूमिका पर महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना है.
इनपुट: रोहित कुमार सिंह
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बिहार में मिली जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने निर्णायक जीत हासिल की है और उन्हें उम्मीद है कि वे बिहार की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे.
स्टालिन ने तेजस्वी यादव की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने पूरे दिल से चुनाव अभियान चलाया.
उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम बताते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक समीकरण, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और आखिरी वोट तक की मैनेजमेंट चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं. INDIA ब्लॉक के नेता अनुभवी हैं और वे इस संदेश को समझकर आगे की रणनीति बनाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान - “गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है… अब बीजेपी आपके साथ मिलकर बंगाल से भी जंगलराज हटाएगी” - पर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कड़ा पलटवार किया है.
शशि पांजा ने कहा कि प्रधानमंत्री “भ्रम में न रहें” क्योंकि बंगाल में भाजपा की जीत “बहुत दूर की बात” है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी ने बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं किया, उनके लिए आने वाली योजनाओं के फंड रोके और लगातार अपमानजनक रवैया अपनाया.
मंत्री ने कहा कि बंगाल में BJP को “बंगाल विरोधी ज़मींदार” कहा जाता है, क्योंकि उनकी नीतियों और बयानों में राज्य के प्रति “नकारात्मक भाव” दिखाई देता है.
शशि पांजा का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाएं अपने वोट से इसका जवाब देंगी और बीजेपी को कोई मौका नहीं मिलेगा.
गयाजी के अत्री विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता रोहित कुमार ने कहा कि इलाके की जनता ने बदलाव का मन पहले ही बना लिया था. लोगों ने इस चुनाव में विकास और शिक्षा के मुद्दों पर वोट दिया.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसका असर वोटों में साफ दिखा.
रोहित कुमार ने RJD नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि “जो खुद जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं, वे अब रोजगार देने की बात कर रहे हैं.”
उनके मुताबिक, जनता ने इस बार साफ संदेश दिया है कि वह ठोस विकास चाहती है, न कि सिर्फ खोखले वादे.
कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को "अत्यंत आश्चर्यजनक" बताते हुए कहा है कि यह जनादेश उन्हें "स्वीकार्य नहीं है". बिहार चुनाव 2025 में NDA की प्रचंड जीत पर मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा, "यह बेहद आश्चर्यजनक है और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी हमने उम्मीद की थी. चूंकि फैसला आ चुका है, इसलिए हमें देखना होगा कि क्या हुआ और इसके क्या कारण रहे." उन्होंने आगे कहा,"निश्चित रूप से अप्रत्याशित और अत्यंत आश्चर्यजनक. मैं इस जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं. जीतना और हारना तो हमेशा होता है, लेकिन इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं है. हमने टिकट देने से पहले अपनी जमीनी हकीकत की जाँच की थी. यह पूरी बात जनता का जनादेश नहीं है."
बिहार चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "...मैं बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया और हमने 5 सीटों पर जीत हासिल की...हमने महागठबंधन से भी कहा था था कि हमें साथ लें जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट बंटे नहीं और हम मिलकर भाजपा को हराएं...महागठबंधन के नेताओं में घमंड है, जिसके कारण इनका सूपड़ा साफ हो गया.