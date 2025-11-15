बिहार: बीजेपी के ये 12 उम्मीदवार जो हुए हार के शिकार, 5 को मुस्लिम कैंडिडेट ने हराया

बिहार विधानसभा में NDA की एतिहासिक जीत से विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों का आंकड़ा 202 तक पहुंच गया है. इस बार विधानसभा में बीजेपी के सबसे ज्यादा 89 विधायक सदन में होंगे. बीजेपी ने बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 89 सीटों पर जीत हासिल की है. इस चुनाव में एनडीए के प्रचंड लहर के बावजूद पार्टी के 12 उम्मीदवार चुनाव हार गए. इनमें से 5 बीजेपी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें विपक्षी दलों के मुस्लिम उम्मीदवारों ने शिकस्त दी है.

इनमें से बीजेपी के कुछ उम्मीदवार तो 30 और 178 वोटों से चुनाव जीते.

आइए जानते हैं कि बीजेपी के कौन कौन उम्मीदवार है जो इस लहर में भी चुनाव हार गए. साथ भी ये जानेंगे कि ये बीजेपी कैंडिडेट किनसे चुनाव हारे हैं.

1-बायसी सीट

बिहार की बायसी सीट पर बीजेपी के विनोद कुमार को AIMIM के गुलाम सरवर ने तगड़ी शिकस्त दी. गुलाम सरवर ने दूसरे नंबर पर रहने वाले विनोद कुमार को 27,251 से धूल चटाई. यहां तीसरे नंबर पर RJD के अब्दुस सुबहान रहे. 2020 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था.



2-बिसफी सीट

बीजेपी को बिहार में जिन सीटों पर हार मिली उनमें एक बिसफी सीट भी है. यहां पर बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर को आरजेडी के आसिफ अहमद ने 8107 वोटों से हराया. हरिभूषण ठाकुर को 92 हजार 664 वोट मिले. 2020 में इस सीट पर आरजेडी के टिकट पर हरिभूषण ठाकुर जीते थे.

3-किशनगंज सीट

किशनगंज सीट पर बीजेपी की स्वीटी सिंह को भी हार का मुंह देखना मिला. उन्हें कांग्रेस के कमरूल होदा ने 12 हजार 794 वोटों से हराया. इस सीट पर AIMIM के शम्स आगाज को भी भारी भरकम वोट मिला. यहां पर उन्हें 51370 मत मिले हैं. 2020 में इस सीट पर कांग्रेस के टिकट से इजहारुल हसन चुनाव जीते थे. स्वीटी सिंह 2020 में भी दूसरे नंबर पर थीं.

4-कोचाधामन सीट

कोचाधामन सीट पर बीजेपी की बीना देवी तीसरे नंबर पर रहीं. उन्हें 44858 वोट मिले. इस सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM के मोहम्मद सरवर आलम को 81860 वोट मिले. मोहम्मद सरवर आलम ने आरजेडी के मुजाहिद आलम को 23021 वोटों से हराया. 2020 में इस सीट पर AIMIM के टिकट से मुजाहिद आलम जीते थे. इस तरह से कैंडिडेट बदल जाने के बावजूद AIMIM अपना सीट बचाने में कामयाब रही.

5-ढाका सीट

ढाका सीट के नतीजे बीजेपी के लिए दुखद रहे. 2020 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था. लेकिन इस बार मात्र 178 वोटों से ये सीट बीजेपी ने आरजेडी के फैजल रहमान के हाथों गंवा दी. इस चुनाव में फैजल रहमान को 1 लाख 12 हजार 727 वोट मिले. जबकि बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को 1 लाख 12 हजार 549 वोट मिले. 2020 में इस सीट पर पवन जायसवाल ने जीत हासिल की थी.

2025 में बीजेपी को जिन 12 सीटों पर हार मिली है, उनमें से ये 5 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार के हाथों हारे हैं.

6-चनपटिया सीट

चनपटिया सीट पर बीजेपी को बेहद मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीट पर बीजेपी के उमाकांत सिंह को कांग्रेस के अभिषेक रंजन ने 602 वोटों से हराया है. यहां उमाकांत सिंह को 86 हजार 936 को वोट मिले हैं.

7- फारबिसगंज सीट

फारबिसगंज सीट पर कांग्रेस के मनोज विश्वास ने बीजेपी के विद्या सागर केसरी को मात्र 221 वोटों से हराया है. मनोज विश्वास को 1 लाख 20 हजार 114 वोट मिले हैं. 2020 में इस सीट बीजेपी के टिकट पर विद्या सागर केसरी को जीत मिली थी.

8- सहरसा सीट

इस सीट पर बिहार में नई-नई अस्तित्व में आई इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की है, उन्होंने बीजेपी के आलोक रंजन को 2038 वोटों से हराया है. आलोक रंजन को 1 लाख 12 हजार 998 वोट मिले हैं. 2020 में इस सीट पर बीजेपी के आलोक रंजन को जीत मिली थी.

9- वारसलीगंज सीट

वारिसलीगंज में बीजेपी की अरुणा देवी RJD की अनिता से 7543 वोटों से हार गईं. अरुणा देवी को 90,290 वोट मिले. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अरुणा देवी को बीजेपी के टिकट पर जीत मिली थी.

10-रामगढ़ सीट

रामगढ़ सीट पर बीजेपी को बिहार की सियासत में अपेक्षाकृत नए खिलाड़ी से मार खानी पड़ी. भाजपा के अशोक कुमार सिंह और बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव के बीच कड़ी टक्कर हुई. अशोक कुमार सिंह को आखिरकार 72,659 वोट मिले और वे मात्र 30 वोटों से हार गए. 2020 में अशोक कुमार सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वे हार गए थे. यहां 2020 में बीजेपी के टिकट पर सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी.

11-गोह सीट

गोह सीट पर भाजपा के डॉ. रविरंजन कुमार राजद के अमरेंद्र कुमार से 4,041 मतों से हार गए. बीजेपी के उम्मीदवार को 89,583 वोट मिले. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में गोह विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉ. भूषण कुमार यादवने जीत हासिल की थी.

12-राघोपुर सीट

बिहार के राघोपुर सीट पर इस बार रोमांचक और रोचक टक्कर देखने को मिली. इस सीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे. उनके सामने थे बीजेपी के सतीश कुमार. चुनाव से पहले कमजोर दिखने वाले बीजेपी के सतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दी. और कई राउंड तक आगे रहे. लेकिन आखिरकार तेजस्वी ने बढ़त बना ली. तेजस्वी ने इस सीट पर सतीश कुमार को 14532 वोटों से मात दी. तेजस्वी को कुल 1 लाख 18 हजार 597 वोट मिले.

