कोचिंग के लिए निकला और लापता हो गया इंटर का छात्र, 10 दिन बाद ऐसे हाल में मिला शव

बिहार के दरभंगा में 10 दिन से लापता इंटर के छात्र कृष्ण कुमार मंडल का शव मिलने से हड़कंप मच गया. हत्यारे ने छात्र की हत्या कर शव को मिटटी में दफनाकर छुपा दिया था. पुलिस ने गहन छनबीन और पूछताछ के बाद छात्र के शव को खोज निकाला लेकिन छात्र की हत्या क्यों की गयी, इसकी अबतक सटीक जानकारी पुलिस के भी पास नहीं है.

फिलहाल पुलिस ने देर रात शव को निकल पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा DMCH अस्पताल भेज दिया है. हत्या कैसे की गयी इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मिल सकती है. घटना दरभंगा जिला के विरौल थाना इलाके की है और मृतक कृष्ण मंडल का शव विरौल के पोखराम में एक बगीचे में मिला. उधर शव मिलने की सूचना के बाद मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है मृतक के परिजन सहित कई ग्रामीण देर रात थाने पर पहुंच हत्यारे को त्वरित सजा देने की मांग कर रहे थे. वहीं मृतक कृष्ण मंडल की मां मधु देवी सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रही थी. विरौल के SDPO प्रभाकर तिवारी ने भी घटना की पुष्टि करते चार लोग को गिरफ्तार करने की बात कही है.

जानकारी के अनुसार मृतक कृष्ण कुमार मंडल 14 अगस्त को अपने घर से कोचिंग के लिए सुपौल बाजार निकला था. अपनी मां से भी मोबाइल पर बात की लेकिन अपने तय समय पर जब वह वापस घर नहीं लौटा तब घरवालों को चिंता हुई. परिवार वाले लगातार अपने स्तर से कृष्ण की खोजबीन करते रहे लेकिन जब कहीं कुछ सुराग नहीं मिला तब 15 अगस्त को उसके लापता होने की सूचना स्थानीय विरौल थाने को दी गई.

मामले में पैसे के लेन देन में विवाद के आधार पर कुछ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया. पुलिस ने जब इन्ंही आरोपियों से कठोर पूछताछ की तो हत्या की बात सामने आई और शव भी बरामद कर लिया गया. हलांकि हत्या के पीछे की असली वजह अब भी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल पुलिस हत्या के मामले में चार लोग सुरेश झा, सोनू मंडल, दानिश और विजय मंडल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

