सबसे लंबे कार्यकाल वाले टॉप-10 CM: 9 बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश, लेकिन लिस्ट में इनसे आगे हैं ये 7 नाम

एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है. इसके साथ ही जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की एक बार फिर सत्ता संभालने की संभावना तेज हो गई है. हालांकि एनडीए की तरफ से अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है. नीतीश कुमार अब तक नौ बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें 2000 में उनका सिर्फ सात दिन का एक छोटा कार्यकाल भी शामिल है, जो बहुमत न होने की वजह से खत्म हो गया था.

नीतीश कुमार समेत भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन-कौन हैं, आइए जानते हैं:

-पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम: 24 साल (12 दिसंबर 1994 - 26 मई 2019)

पवन कुमार चामलिंग लगभग 25 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे. उनकी पार्टी ने लगातार पांच बार जीत हासिल की और वे भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बने.

-नवीन पटनायक, ओडिशा: 24 साल (5 मार्च 2000 - 12 जून 2024)

नवीन पटनायक साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और दो दशकों से ज्यादा समय तक ओडिशा पर शासन किया. वे चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, लेकिन 2024 के चुनाव में BJP ने 147 में से 78 सीटें जीतकर सरकार बना ली.

-ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल: 23 साल (21 जून 1977 - 5 नवंबर 2000)

ज्योति बसु भारत के सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं. वे दो दशक से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे. उन्हें एक बार प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

-गेगोंग अपांग, अरुणाचल प्रदेश: 22 साल (18 जनवरी 1980 - 19 जनवरी 1999; 3 अगस्त 2003 - 9 अप्रैल 2007)

गेगोंग अपांग ने करीब 23 साल तक अरुणाचल प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखी. उनका पहला कार्यकाल 19 साल का था, जिसके बाद वे 2003 में दोबारा सत्ता में लौटे.

-लाल थानहावला, मिजोरम: 22 साल (5 मई 1984 - 21 अगस्त 1986; 24 जनवरी 1989 - 3 दिसंबर 1998; 11 दिसंबर 2008 - 15 दिसंबर 2018)

लाल थानहावला ने तीन अलग-अलग कार्यकालों में मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया. उनके नेतृत्व में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफी काम हुआ.

-वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश: 21 साल (8 अप्रैल 1983 - 5 मार्च 1990; 3 दिसंबर 1993 - 24 मार्च 1998; 6 मार्च 2003 - 30 दिसंबर 2007; 25 दिसंबर 2012 - 27 दिसंबर 2017)

कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह ने कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला और वे हिमाचल के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे.

-माणिक सरकार, त्रिपुरा: 19 साल (11 मार्च 1998 - 9 मार्च 2018)

माणिक सरकार चार लगातार कार्यकाल तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे.

-नीतीश कुमार, बिहार: 19 साल (3-11 मार्च 2000; 24 नवंबर 2005 - 20 मई 2014; 2 फरवरी 2015 - वर्तमान)

नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं, जिनका कार्यकाल लगभग 20 साल का हो चुका है.

-एम. करुणानिधि, तमिलनाडु: 18 साल (10 फरवरी 1969 - 31 जनवरी 1976; 27 जनवरी 1989 - 30 जनवरी 1991; 13 मई 1996 - 14 मई 2001; 13 मई 2006 - 16 मई 2011)

करुणानिधि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे और कई बार मुख्यमंत्री बने.

-प्रकाश सिंह बादल, पंजाब: 18 साल (27 मार्च 1970 - 14 जून 1971; 20 जून 1977 - 17 फरवरी 1980; 12 फरवरी 1997 - 26 फरवरी 2002; 1 मार्च 2007 - 16 मार्च 2017)

प्रकाश सिंह बादल कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और वे देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी रखते हैं.

