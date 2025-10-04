scorecardresearch
 

Feedback

एक ही लड़की से दो दोस्तों को हुआ प्यार, फिर प्लान बनाकर एक ने किया दूसरे का कत्ल

बेतिया में पुलिस ने दीपक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है जिसकी सच्चाई जान लोग हैरान हो गए. इसे शुरू में रेल हादसा माना जा रहा था लेकिन दीपक की मौत उसके दोस्तों की खौफनाक साजिश निकली. एक ही लड़की से प्रेम प्रसंग के मामले में दो साथियों ने मिलकर दीपक को पहले नशे में धुत किया, फिर बेरहमी से पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी और शव को ट्रैक पर फेंक दिया. तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार है.

Advertisement
X
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

बेतिया पुलिस ने दीपक गुंजन पटेल हत्या कांड का खुलासा कर दिया है. दीपक की मौत हादसे में नहीं हुई थी बल्कि दोस्ती के नाम पर रची गई खौफनाक साजिश थी. 12 जुलाई को बलथर थाना क्षेत्र से बरामद हुई लाश को शुरू में रेल हादसा माना गया था, लेकिन मां की एफआईआर और पुलिस जांच ने पूरा सच सामने ला दिया.

दरअसल, मृतक दीपक का एक नाबालिग लड़की से अफेयर था. उसी लड़की से आरोपी रोहित भी एकतरफा प्यार करता था. इस जलन ने रोहित को खूनी बना दिया. उसने अपने साथियों मुराद आलम और प्रदीप उर्फ साधू के साथ मिलकर दीपक की हत्या की साजिश रची थी.

कैसे हुआ कत्ल

सम्बंधित ख़बरें

bihar ips aditya kumar
3 साल बाद IPS आदित्य कुमार निलंबन खत्म, बिहार चुनाव से पहले मिली बड़ी राहत 
पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट शुरू (Photo: ITG)
Purnea Airport से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, बुकिंग शुरू, कितना किराया ? 
CEC Gyanesh Kumar reached Patna.
बिहार में इलेक्शन का काउंटडाउन... पटना में EC की टीम, चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल 
129 major decisions were approved in the Bihar Cabinet meeting chaired by Chief Minister Nitish Kumar
कर्मियों का 3% DA बढ़ा, वकीलों को ₹5000 स्टाइपेंड... चुनाव से पहले बिहार सरकार ने खोला खजाना 
Decisions of the Bihar Cabinet: Major announcements before the elections.
नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में 129 एजेंडों पर लगी मुहर, चुनाव से पहले बड़े ऐलान 

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले दीपक को एक होटल में बुलाया और उसे शराब पिलाई. नशे में धुत होने के बाद दीपक को रेलवे ट्रैक की ओर ले जाया गया.  वहां बेहोशी की हालत में आरोपियों ने पत्थरों से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद सबूत छुपाने के लिए शव को ढाला के पास छोड़ दिया गया, ताकि यह मामला ट्रेन हादसे जैसा लगे और पुलिस को गुमराह किया जा सके.

हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

Advertisement

पुलिस की तकनीकी जांच और गहन तफ्तीश ने हत्या की इस पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया. जांच में शामिल नरकटियागंज के एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

इस सनसनीखेज खुलासे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. एक दोस्त ने महज़ प्यार की जलन में अपने ही साथी की जान ले ली और उसके कत्ल को हादसा दिखाने की कोशिश की.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement