Bihar: बेतिया में झाड़ियों से मिला युवक का शव, आंख पर चोट के निशान देख हत्या की आशंका

बिहार के बेतिया में शनिवार को बैरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेतिया–पखनाहा रोड स्थित कैनाल के बड़े नहर किनारे झाड़ियों से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ. शव मिलने की खबर जैसे ही फैली, आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

दरअसल, स्थानीय लोगों की सूचना पर बैरिया थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. शव झाड़ियों में एक मकान के पीछे छिपाकर फेंका गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक की आंख पर गहरी चोट के निशान थे और वहां से खून भी बह रहा था. इससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या किसी नुकीले हथियार से की गई है. शव की हालत देख ग्रामीणों ने संभावना जताई कि मृतक से छीना-झपटी या हाथापाई हुई होगी. मृतक का शर्ट उल्टा था, जूते पैरों से बाहर मिले और एक जूता झाड़ियों में अलग पड़ा था, जिससे वारदात के दौरान संघर्ष की पुष्टि होती है.

थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है. आसपास के थानों और गांवों को शव की पहचान के लिए सूचना भेजी गई है और लापता लोगों की सूची भी खंगाली जा रही है. पुलिस वैज्ञानिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है. इस बीच, शव मिलने की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

