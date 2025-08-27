scorecardresearch
 

खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रही थी महिला, अचानक चल पड़ी ट्रेन... वीडियो देख दहल जाएगा दिल

बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला नजारा दिखा. यहां दो महिलाएं और एक बच्चा ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे, इसी दौरान अचानक मालगाड़ी चलने लगी. महिलाएं और बच्चा पटरी पर लेट गए. जब पूरी मालगाड़ी गुजर गई, तब वहां से उठे. इस दौरान तीनों की जान बाल-बाल बच गई. इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया है.

खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रही थीं महिलाएं. (Photo: Screengrab)
बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा वाकया सामने आया, जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया. दरअसल, यहां दो महिलाएं और एक बच्चा पटरी पर पेट के बल लेटे रहे और उनके ऊपर से पूरी मालगाड़ी गुजर गई. गनीमत रही कि तीनों की जान बच गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला मंगलवार की दोपहर करीब तीन बजे का है. यहां प्लेटफार्म नंबर 2 पर राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी, जबकि बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफार्म नंबर-1 पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच थ्रू लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी. जल्दबाजी में कुछ महिला यात्री मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार करने लगीं, ताकि वे दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंच सकें, लेकिन तभी अचानक मालगाड़ी चलने लगी.

इस दौरान घबराकर दो महिलाएं और एक बच्चा पटरी पर पेट के बल लेट गए. देखते ही देखते पूरी मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, लेकिन गनीमत रही कि तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. जैसे ही ट्रेन निकल गई, स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़कर वहां पहुंचे और महिलाओं व बच्चे को उठाया. यह घटना देख मौके पर मौजूद सैकड़ों यात्रियों की सांसें अटक गई थीं.

यह भी पढ़ें: प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के नीचे से गुजर रहा था बुजुर्ग, तभी चलने लगी मालगाड़ी, हैरान कर देगा VIDEO

घटना के समय रेलवे स्टेशन पर परीक्षा को लेकर भारी भीड़ थी. लोग इधर-उधर अफरातफरी में दौड़ने लगे. कई यात्रियों ने इस घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो वायरल है.

बाद में पुलिसकर्मी और आरपीएफ जवान भी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर लाए. हालांकि, सवाल यह उठ रहा है कि रेलवे पुलिस (आरपीएफ और जीआरपी) ने खड़ी ट्रेन के नीचे से गुजरती महिलाओं को रोका क्यों नहीं. 

इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि कुछ महिला यात्री खड़ी मालगाड़ी के नीचे से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने की कोशिश कर रही थीं, तभी मालगाड़ी चलने लगी. वे घबराकर पटरी पर लेट गईं. गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई.

