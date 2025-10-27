scorecardresearch
 

फूट-फूटकर रो पड़ीं RJD उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी और बेटी, टॉर्चर और हत्या की साजिश का लगाया आरोप

बिहार के लालगंज के बाहुबली और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को पटना बेऊर जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है. इस फैसले के बाद उनकी बेटी और राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला ने सरकार पर टॉर्चर और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है. पत्नी अनु शुक्ला भी भावुक होकर सरकार से नाराज नजर आईं.

भागलपुर जेल शिफ्ट किए गए बाहुबली मुन्ना शुक्ला (Photo: ITG)
भागलपुर जेल शिफ्ट किए गए बाहुबली मुन्ना शुक्ला (Photo: ITG)

बिहार के लालगंज के बाहुबली और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को पटना बेऊर जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है. चुनावी माहौल में इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार के इस फैसले से मुन्ना शुक्ला का परिवार बेहद भावुक है. मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला अपने चुनाव प्रचार के दौरान फूट-फूट कर रो पड़ी.

शिवानी ने अपने पिता को बेउर जेल से भागलपुर शिफ्ट किए जाने को विरोधियों की साजिश बताया. शिवानी ने आरोप लगाया कि उनके पिता को इसलिए दूर भेजा जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे डर गया है और चुनाव प्रभावित करना चाहता है.

मुन्ना शुक्ला को भागलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया

मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, जो लालगंज से राजद की उम्मीदवार हैं, उन्होंने इसे अपने पिता को टॉर्चर करने और मारने की साजिश बताया है. शिवानी ने कहा कि मेरे पापा को बिना किसी कारण भागलपुर जेल भेजा गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पापा को चाहने वाले लाखों लोग हैं, वह जेल में कुछ नहीं कर सकते फिर भी उन्हें शिफ्ट किया गया. यह पूरी तरह साजिश है.

शिवानी ने कहा कि अगर मेरे पापा को एक खरोच भी आई तो मैं सरकार को छोड़ूंगी नहीं. मैं वकील हूं, कानून और ह्यूमन राइट्स दोनों जानती हूं. उन्होंने कहा कि मेरे पापा को टॉर्चर किया गया तो सबको जेल भेज दूंगी. यह सरकार मेरे पापा को मारने की साजिश रच रही है.

परिवार ने विरोधियों की साजिश बताया

दूसरी तरफ, मुन्ना शुक्ला की पत्नी और पूर्व विधायक अनु शुक्ला फूट-फूट कर रोती नजर आईं. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पति को भागलपुर जेल भेज दिया गया है. अब मैं और मेरी बेटी अकेली हैं. अनु शुक्ला ने जनता से कहा कि अब सब कुछ आपके हाथ में है. उन्होंने एनडीए सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने अच्छा नहीं किया और यह फैसला माफ करने लायक नहीं है.

(रिपोर्ट- विकास कुमार)

---- समाप्त ----
