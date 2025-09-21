scorecardresearch
 

Feedback

सम्राट चौधरी पर हमले के बाद प्रशांत किशोर पर भड़की बीजेपी, जनसुराज को बताया 'फ्रॉड स्टार्टअप'

बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज़ हो गई है. बीजेपी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर फ्रॉड आधारित राजनीतिक स्टार्टअप चलाने का आरोप लगाते हुए शेल कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाने का आरोप लगाया है. यह हमला तब हुआ जब एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया था.

Advertisement
X
प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर उठाए थे सवाल (Photo: ITG)
प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर उठाए थे सवाल (Photo: ITG)

बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शनिवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर पीके के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 'फ्रॉड पर आधारित राजनीतिक स्टार्टअप' करार दिया. बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो शेल कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये जुटा रहे हैं.

आरजेडी की मदद कर रहे हैं प्रशांत किशोर: बीजेपी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इक़बाल ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर परोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेतृत्व वाले महागठबंधन की मदद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी को अब भी उन राज्यों से फंड मिल रहा है, जो इंडिया गठबंधन के शासन में हैं और जिन्होंने चुनावों के दौरान उनकी पेशेवर सेवाएं ली थीं.

सम्बंधित ख़बरें

prashant kishor accuses nda leaders
प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी समेत NDA के 4 नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप 
jan suraj donation controversy
डोनेशन पर विवाद! BJP ने पूछा- घाटे में चल रही कंपनियां चंदा कैसे दे रहीं? PK ने दिया ये जवाब 
Serious allegations against RJD: Theft, corruption, and thuggery identified!
प्रशांत किशोर ने RJD पर साधा निशाना, देखें क्या कहा 
Amit Shah in Bihar
प्रशांत किशोर क्या BJP के भूमिहार-ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा रहे हैं? इन तीन घटनाओं पर गौर करिए 
Prashant Kishor, Jagat Prakash Nadda
बिहार चुनावः NDA के लिए टेंशन बने प्रशांत किशोर, BJP ने बनाया ये काउंटर प्लान  

दानिश इक़बाल ने दावा किया, 'साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने के बाद किशोर को वहां से 370 करोड़ रुपये से अधिक मिले. इसके अलावा पीके को तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों से भी भारी फंडिंग हो रही है.'

'जंगल राज' की वापसी की राह बना रहे पीके: बीजेपी

Advertisement

इकबाल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर बिहार में 'जंगल राज' की वापसी की राह बना रहे हैं. उन्होंने कहा, 'उनकी पार्टी ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से 50 करोड़ रुपये से अधिक इकट्ठा किया है. इन शेल कंपनियों में प्रशांत किशोर के परिवार के सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं.'

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री पर उठाए थे सवाल

बीजेपी का यह हमला एक दिन बाद आया है जब प्रशांत किशोर ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े किए थे. पीके ने दावा किया था कि चौधरी ने 10वीं की परीक्षा पास किए बिना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से डी-लिट की डिग्री हासिल कर लिया था. दानिश इक़बाल ने कहा कि बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर को सबक सिखाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement